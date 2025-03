Come conoscere il livello idrometrico dei fiumi in Emilia Romagna

Bologna, 13 marzo 2025 - Temporali in arrivo in Emilia Romagna, nuova allerta per piene dei fiumi e rischio frane domani 14 marzo in tutta l'Emilia Romagna con livelli di criticità diversi nelle varie zone.

Informazioni sui livelli idrometrici

Con l'arrivo della pioggia forte, si prevedono diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici. Ma di che si tratta e come si possono conoscere? Come è possibile informarsi in tempo reale sul livello raggiunto dai fiumi in seguito alle precipitazioni? Innanzitutto, per livello idrometrico, come riportato dalla guida alla mappa della Regione Emilia Romagna, si intende il livello del corso d’acqua nella sezione di misura espresso in metri (m), riferito allo zero idrometrico, che è una quota convenzionale (diversa per ciascun idrometro), non corrispondente al fondo dell’alveo.

Sul sito ufficiale gestito dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e le protezione civile e da Arpae, esiste una sezione dedicata proprio alla consultazione dei valori dei livelli idrometrici. Il link al quale collegarsi è il seguente: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/livello-idrometrico. Sulla mappa, che riporta i confini dei bacini idrografici, è possibile visualizzare i dati in tempo reale registrati dalle stazioni idrometriche installate sui corsi d’acqua della regione.

Per ogni stazione è disponibile: il dato su mappa relativo all’ultimo aggiornamento disponibile; il grafico dell’andamento temporale dei livelli (in azzurro) per i due giorni precedenti e la giornata in corso; l’anagrafica della stazione (bacino, corso d’acqua, quota s.l.m.).

Tramite il riquadro di ricerca posto in alto a sinistra, è possibile individuare la localizzazione sulla mappa di una stazione digitandone il nome.

È prevista la possibilità di visualizzare il grafico di ciascuna stazione, con l’andamento temporale dei dati disponibili.

Cliccando sui simboli + e - sulla cartina in basso a destra è possibile zoomare nelle zone di interesse.

Soglie di criticità dei livelli idrometrici

A colpo d'occhio sarà possibile riconoscere i livelli di criticità dei fiumi grazie ai diversi colori ai quali corrisponde la soglia raggiunta dal corso d'acqua. Per ciascuna sezione idrometrica, sono state individuate tre soglie di riferimento, il cui superamento determina appunto il colore della stazione sulla mappa. Le diverse possibilità sono:

Sotto la soglia 1 - colore verde: assenza di fenomeni di piena. Livelli idrometrici regolari.

- colore verde: assenza di fenomeni di piena. Livelli idrometrici regolari. Sopra la soglia 1 – colore giallo: passaggio di una piena poco significativa. Livelli idrometrici corrispondenti al riempimento dell’alveo di magra e generalmente al di sotto del livello naturale del terreno (piano di campagna).

– colore giallo: passaggio di una piena poco significativa. Livelli idrometrici corrispondenti al riempimento dell’alveo di magra e generalmente al di sotto del livello naturale del terreno (piano di campagna). Sopra la soglia 2 – colore arancione: passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido. Livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione delle aree golenali o di espansione del corso d’acqua, con interessamento degli argini e livelli che possono superare il livello naturale del terreno (piano di campagna).

– colore arancione: passaggio di una piena con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido. Livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione delle aree golenali o di espansione del corso d’acqua, con interessamento degli argini e livelli che possono superare il livello naturale del terreno (piano di campagna). Sopra la soglia 3 – colore rosso: passaggio di una piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni di erosione e trasporto solido. Livelli corrispondenti all’occupazione dell’intera sezione fluviale, prossimi ai massimi registrati, o al margine di sicurezza dalla sommità dell’argine (franco arginale).

Allerta meteo per il 14 marzo 2025

L’allerta per venerdì 14 marzo sarà rossa per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Bologna, Ravenna e Ferrara. Diventa arancione per:

Piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Temporali nelle province di Bologna e Ravenna.

Vento nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Allerta gialla, invece, per:

Piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara.

Frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Temporali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni dei livelli idrometrici

Per quanto riguarda il livello dei fiumi, “si prevedono diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici", si legge nel bollettino diramato da Protezione civile e Arpae. La soglia 3, quella più importante potrebbe essere raggiunta da Reno e affluenti; sui bacini Romagnoli si prevedono livelli superiori alle soglie 2 con possibili superamenti delle soglie 3”. Anche nel settore centrale della regione, secondo le previsioni, saranno possibili innalzamenti dei livelli prossimi o superiori alle soglie 2; prossimi alla soglia 1 quelli del settore occidentale. Non si escludono fenomeni di ruscellamento sul settore appenninico centrale e orientale; in questo caso potranno verificarsi innalzamenti significativi dei livelli idrometrici di rii e torrenti minori.