Neve in Emilia Romagna, fino a 40 cm sugli Appennini: dove trovare il manto bianco

Bologna, 9 febbraio 2025 – Neve prevista, neve arrivata. L’Appennino emiliano questa mattina si è svegliato in un panorama incantato, quello bianco e soffice dei fiocchi bianchi appena caduti. Già sabato, infatti, la neve si è presentata puntuale all’appuntamento delle previsioni meteo. Così in certe zone montane e collinari di Parma e Piacenza si sono registrati tra i 15 e i 20 centimetri di neve, a Castagnola di Bedonia (Parma) addirittura 40. Belle nevicate anche sugli Appennini modenese e bolognese: per la gioia degli appassionati, gli impianti di Sestola e Corno alle Scale hanno accolto a braccia aperte la regina bianca.

Il manto della neve fresca a Castagnola di Bedonia (PR circa 40 cm, 700 m slm, foto Marco Bartoli, tramite Emilia Romagna Meteo); Alta Val Parma (foto Emilia Romagna Meteo); Gropparello (PC, foto Meteoroby)

Allerta gialla per valanghe

Viste le abbondanti nevicate però, chi si trova o andrà in montagna deve prestare attenzione alle valanghe. A questo proposito, Arpae Emilia Romagna ha emesso un’allerta gialla, valida dalla mezzanotte del 10 febbraio a quella dell’11 sull’Appennino centrale. Le località coinvolte sono: Ventasso RE, Villa Minozzo RE, Fanano MO, Fiumalbo MO, Frassinoro MO, Montecreto MO, Pievepelago MO, Riolunato MO, Sestola MO, Alto Reno Terme BO, Lizzano in Belvedere BO.

Travolte due persone sull’Appennino reggiano

E a proposito di valanghe, oggi si è sfiorata la tragedia sul monte Cusna. Due persone sono state travolte da una valanga. Per fortuna l’intervento di una squadra del Soccorso alpino emiliano-romagnolo è stato tempestivo e le ha estratte in tempi rapidi.

Previsioni meteo

La neve ci ha fatto compagnia questo weekend. Da domani non nevicherà più. Previste precipitazioni sulle catene montuose e cieli grigi e uggiosi su tutta la nostra regione. La tendenza della settimana prevede condizioni di moderata instabilità con cielo in prevalenza nuvoloso e deboli precipitazioni sparse che tenderanno ad interessare il territorio a più riprese. Temperature pressoché stazionarie, in informa Arpae.

La mappa giorno per giorno