Sole e caldo nell’autunno dell’Emilia Romagna, fino a quando

Bologna, 12 ottobre 2024 - L'autunno emiliano romagnolo è al momento caratterizzato da un clima mite e sereno, dopo una partenza tutta in salita. I giorni di piogge e forte criticità idrogeologica sembrano lontani. Anche le raffiche di vento da allerta si sono placate lasciando spazio al sole e al bel tempo in generale su tutta la regione. E così sarà, oltre che per tutto il weekend, anche la prossima settimana, come conferma l’analisi del tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni.

Lo spettacolo dell’aurora boreale nei cieli dell’Emilia Romagna / FOTO

Che cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni? "L'alta pressione ci farà compagnia in Emilia Romagna per il fine settimana ma anche per la prossima settimana" Quindi ancora ancora cielo soleggiato, fino a quando? "Sì, direi ovunque nelle regioni centrali, quindi anche in Emilia Romagna e nelle Marche, a parte qualche infiltrazione di aria fresca dalle correnti atlantiche" Cosa implica questa infiltrazione di aria fresca? "Niente di preoccupante: una piccola depressione con possibile passaggio di perturbazioni, da mercoledì. In sostanza cielo velato e nuvole basse sul nostri crinale appenninico, come anche in quello marchigiano"

Dalla mappa Arpae è ben visibile tutta la zona di altra pressione in arancione che abbraccia tutta la pensisola

Quindi un po' di foschia al massimo? "Esatto, specie nelle zone del Nord est, nel Ferrarese e Comacchiese e nelle ore del mattina o serali" La foschia potrebbe impedire di vedere l'aurora boreale, visto che il fenomeno potrebbe ripresentarsi nei prossimi giorni? "Diciamo che tra giovedì e venerdì scorsi le condizioni erano ottimali, con il cielo sufficientemente terso. Da lunedì potrebbe non essere più proprio così"

Il comune di Bologna ha posticipato l’accensione dei caloriferi: fa più caldo del normale?

"Le temperature sono e saranno miti per tutta la prossima settimana. Sono comunque nella media stagionale per il periodo. Nella notte appena trascorsa minime sui 12-13 gradi. Domani un po’ in rialzo le massime: fino a 22-23 gradi. In media si attestano tra i 19 e i 22 gradi fino a giovedì sicuramente”

E poi venerdì che succede?

"Sarà possibile qualche timido piovasco, guardando le tendenze, sull’appennino. Ma per l’abbassamento delle temperature dovremo aspettare ancora”

Le previsioni meteo