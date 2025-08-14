A Villa Boschetti si scaldano le griglie per ’La nostra festa’

Inizierà il giorno di Ferragosto, e proseguirà fino al 1° settembre a Villa Boschetti ’La Nostra Festa’, evento principe dell’estate sancesarese, organizzato dall’associazione ’Le Contrade’. Ogni sera dalle 21 il parco della villa ospiterà spettacoli musicali per tutti i gusti: dal pop-rock alle sonorità folk internazionali, dalla musica country al liscio, senza dimenticare le band locali e i tributi alle grandi voci italiane. Tra gli ospiti dell’edizione di quest’anno figurano Silvia, Lalo Cibelli, l’Orchestra Maurizio Leonardi, Domina Vox, Skambisti, G4, Fruit of the Bosco e tanti altri. Contestualmente "Arcipelaghi Sonori", la rassegna musicale dedicata ai suoni del mondo, porterà sul palco gruppi come i Viulàn, il Trio Ciocaia, Ar an Talamh e i Kvonn dalle Isole Fær Øer. Oltre alla musica, protagonista assoluta sarà la gastronomia con l’osteria della Villa (ogni sera piatti tipici con il Menù delle Contrade e specialità diverse su prenotazione), la pizzeria, gnocco e tigelle (tutte le sere escluso il 15) "La Tana dello Scoiattolo" (punto ristoro con hamburger, porchetta, borlenghi, spiedini e arrosticini), BarAcca e Baretto del Conte (drink, birra, caipirinha e aperitivi in musica). Tra i momenti speciali si segnalano il 20 agosto le premiazioni del 12° Palio dell’Aceto Balsamico e la sfilata di moda. Il 1° settembre, evento del Poesia Festival 2025 con uno speciale omaggio a Neil Young. Per le cene su prenotazione: tel. 333 1172534 (prenotare entro due giorni prima dell’evento). Per la serata inaugurale del 15 agosto, l’intrattenimento musicale sarà a cura del trio acustico "Un po’ solo", mentre il 16 agosto si continuerà con i "Blueridge Express". Programma completo sul sito del Comune.

m.ped.