Alice Neri, Mohamed il tunisino in cella a Modena. "E’ stanco, ma chiariremo tutto"

Delitto Alice Neri, la moglie di Mohamed gli coprì la fuga: "Dirò che non so dove sei"

Modena, 5 gennaio 2023 – Scortato dalle auto della polizia penitenziaria è arrivato ieri nel carcere Sant’Anna di Modena Mohamed Gaaloul, il tunisino 29enne di Concordia indagato per l’omicidio volontario della giovane mamma Alice Neri. Gaaloul, arrestato il 14 dicembre in Francia è partito da Parigi in mattinata per poi atterrare intorno alle 11.30 a Linate. Al suo arrivo nel penitenziario modenese il 29enne sarebbe apparso stanco; provato dalla detenzione e dal viaggio legato all’estradizione ma, soprattutto, preoccupato per la situazione che ora si troverà ad affrontare.

Alice Neri e Mohamed Gaaloul

"Ho trovato il mio assistito stanco, provato dal viaggio e dalla detenzione in carcere ma anche preoccupato per la situazione – spiega il legale difensore Roberto Ghini, che ieri si è recato in carcere –. L’incontro con il mio assistito è durato circa due ore e abbiamo iniziato ad affrontare le questioni di merito. Tornerò da lui domani (oggi, ndr) e alle 14 Gaaloul affronterà l’interrogatorio di garanzia. Chiariremo tutto a tempo debito davanti alle autorità competenti".

Gaaloul, nel corso dell’udienza di convalida in Francia si era avvalso della facoltà di non rispondere ma – contattato dai giornalisti prima della cattura – aveva dichiarato di essere estraneo alla vicenda e di aver accettato, la notte del delitto, un passaggio da una donna bionda. Secondo la procura, però, nei suoi confronti sono stati raccolti chiari e gravi indizi di colplevolezza. Ci sono le immagini di videosorveglianza del bar, che lo ritraggono all’esterno del locale la notte del terribile omicidio e vicino all’auto della vittima, poi trovata bruciata con all’interno il corpo della vittima. C’è la bicicletta con la quale Mohamed intorno alle 3 era arrivato al bar, rimasta incustodita. C’è l’ammissione dell’indagato, che ha raccontato di aver accettato un passaggio da una donna bionda. Ma ci sono ancora tanti quesiti rimasti aperti. Primi tra tutti: il presunto assassino e la vittima si conoscevano? Quale potrebbe essere il movente?