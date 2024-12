Finale Emilia (Modena), 30 dicembre 2024 – Tragedia questa sera a Finale Emilia in via Guercino dove un uomo di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un albero.

Non è chiaro se l’incidente sia scaturito da un malore, in quel momento stava tagliando il tronco con una motosega in giardino.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per chiarire la dinamica.

Il corpo è stato trovato attorno alle 20.30.