Ritrovati i due fratelli scomparsi durante una gita in bici, molta paura a Modena

Ospitaletto di Marano (Modena), 10 giugno 2023 – Sono stati ritrovati pare in buone condizioni di salute i due fratelli spariti dalle 11 di questa mattina dalla loro casa di Ospitaletto di Marano. Una squadra di ricerca li ha individuati in un casolare di campagna poco lontano, dove si erano rifugiati poiché sorpresi dal temporale mentre facevano un giro in bicicletta. Probabilmente non sono stati più in grado di tornare a casa. Ora potranno riabbracciare i genitori.

Cos’è successo

L’improvvisa scomparsa di due fratelli di 26 e 9 anni, che questa mattina erano usciti di casa per fare una gita in bicicletta ha provocato ore di tensione a Ospitaletto di Marano. I due avevano lasciato i cellulari in casa ed erano anche attesi per pranzo.

I genitori e i parenti dei fratelli, allarmati per il non ritorno dei due, hanno subito iniziato le ricerche nella zona insieme ad alcuni amici che si sono resi disponibili a prendere parte alle ricerche.

Impegnati nel sopralluogo i pompieri, intervenuti sul posto con l'elicottero e le forze dell'ordine, ma anche gli uomini del soccorso alpino. Fortunatamente la ricerca ha avuto un lieto fine.