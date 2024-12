Scontro tra auto e camion a Mirandola, grave un bambino

Modena, 6 dicembre 2024 – Un bambino di cui non è al momento nota l’età è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel Modenese, a Mirandola, dove un’auto e un camion si sono scontrati per una dinamica ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 18. Il minore è stato trasportato all’ospedale bolognese con l’elisoccorso.