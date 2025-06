"Servono più panchine, sono luoghi d’aggregazione"

Sono strumenti, simboli di socialità "ma la carenza a Modena si avverte". Parliamo delle panchine che chiedono a gran voce alcuni residenti tanto che, ieri mattina, gli stessi per far sentire la propria voce hanno organizzato un flashmob. L’iniziativa era volta proprio a denunciare l’assenza di panchine in piazzetta della Pomposa. "I residenti hanno il diritto di sedersi sulle panchine. Sono più che luoghi di sosta – spiegano –, servono per guardare, osservare, incontrare e parlare, socializzare. È con questo spirito che, nel 2025, a Milano verrà ampliata la presenza di panchine. Chiediamo che ciò avvenga anche a Modena".