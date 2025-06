Telescopio super tecnologico sul monte Cimone

Inaugurato sulla vetta del Cimone un telescopio di alta qualità e precisione Swarovsky Optik grazie al contributo del Rotary Club Frignano e dell’acqua minerale Monte Cimone. Uno strumento dall’utilizzo gratuito che permetterà di ammirare i territori del comprensorio, da Fiumalbo a Fanano.

"Grazie al Rotary Club Frignano -dice Alessio Nizzi sindaco di Fiumalbo- che con il suo presidente Antonio Bellettini non è nuovo ad iniziative per il nostro territorio, all’Aeronautica Militare del monte Cimone e a tutti I colleghi sindaci e autorità militari e civili presenti, che hanno voluto significare quanto il nostro monte possa essere un punto di unione e promozione per l’intero Appennino. Chi da oggi salirà a piedi le pendici del Cimone vedrà la propria fatica premiata oltre che dallo splendido panorama anche dalla straordinaria possibilità di vedere ancora meglio le bellezze del nostro Appennino".

g.p.