Trattore si ribalta nel fosso. Agricoltore muore schiacciato

Ancora un tragico infortunio agricolo ieri pomeriggio a San Felice, in via Rotta. Un uomo di 66 anni, Mauro Malaguti è morto schiacciato sotto al trattore con il quale stava lavorando il campo. A dare l’allarme è stato un vicibo che ha visto il mezzo Fiat 300, ribaltato in un fossato. Erano circa le 19 quando la chiamata è arrivata alle centrali operative. All’arrivo dei soccorsi per il 66enne non c’era più nulla da fare. La dinamica non è chiara ma pare che Malaguti, titolare dell’omonima azienda agricola in via Villanova, nel lavorare il fondo situato in località Ponte San Pellegrino sia finito nel campo adiacente con il mezzo, ribaltandosi. L’ultimo messaggi i familiari lo avevano inviato alla vittima intorno alle 18 ma a quel messaggio l’agricoltore non ha mai risposto: probabilmente l’incidente si era verificato ancor prima. I parenti dell’uomo si sono resi conto che il 66enne non rispondeva e poco dopo hanno appreso la terribile notizia. A rendersi conto di quanto accaduto, appunto, è stato intorno alle 19 un altro agricoltore impegnato a lavorare la terra in un campo vicino, diviso dal canale. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, subito giunti sul posto con automedica e ambulanza, è risultato vano. Sul posto anche l’elisoccorso di Bologna. Oltre ai carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco e la medicina del lavoro. Straziati dal dolore i familiari che hanno raggiunto il luogo. In serata è intervenuta anche l’autogru dei pompieri da Mantova per liberare il corpo. Sul posto, per i rilievi di rito è intervenuto anche il comandante dei carabinieri di San Felice.

Flavio VianiValentina Reggiani