Tutor, multato 11 volte: il giudice annulla i verbali. Ecco perché

Formigine (Modena), 6 maggio 2025 – Si era visto recapitare verbali per 11 distinte violazioni rilevate dal Tutor installato dal Comune di Formigine: violazioni relative al superamento dei limiti di velocità per meno di 10km orari. L’automobilista, residente in provincia di Modena, si è rivolto al Codacons e ha presentato ricorso dal giudice di Pace. Il giudice, facendo riferimento alle ordinanze della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso dell’uomo e annullato i verbali, per un totale di circa novecento euro e relativa decurtazione dei punti. Parliamo del noto tutor installato sulla Modena-Sassuolo e finito nella bufera a seguito del sequestro.

La Cassazione, nei giorni scorsi ha respinto il ricorso presentato dall’uomo che aveva noleggiato i ‘macchinari’, in particolare il modello T-Exspeed 2.0. poi risultati non omologati e ad oggi quel tutor resta spento.

“E’ un vero peccato che molti comuni, in Italia, abbiano acquistato o noleggiato, strumenti per la rilevazione degli eccessi di velocità non debitamente omologati e quindi non utilizzabili – afferma Fabio Galli, vice presidente regionale Codacons. E’ noto ormai a tutti che la Suprema Corte ritiene che il solo decreto di approvazione non può considerarsi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale così come è noto a tutti il provvedimento della Procura della Repubblica di Cosenza che – ricorda il Codacons - ha posto sotto sequestro alcuni strumenti per la rilevazione elettronica della velocità ( T Exspeed 2.0 ). Dunque coloro che hanno acquistato o noleggiato strumenti privi del decreto di omologazione, stanno utilizzando in maniera illegittima gli strumenti stessi, erogando sanzioni in maniera contestabile”.

L’associazione, vista l’importanza ed utilità che tali strumenti hanno in una maggiore sicurezza sulle strade, si chiede come mai, quindi, alcuni comuni, anziché acquistare o noleggiare strumenti regolarmente corredati sia del Decreto di omologazione sia del Decreto di approvazione, ne acquistino o ne noleggino tra quelli muniti solo del Decreto di approvazione che ad oggi, non è sufficiente da solo per un utilizzo corretto e rispettoso delle norme.

L’Amministrazione comunale di Formigine afferma: “Ricordiamo che dal 29 luglio 2024 il Comune di Formigine ha spento il “tutor“ dinanzi agli organi di polizia giudiziaria delegati e si ritiene parte lesa. Lo strumento, infatti, perseguiva l’importante finalità di garantire la sicurezza su un’arteria stradale molto utilizzata. La vicenda è complessa, tanto da richiedere l’intervento dei massimi organi di giustizia. Abbiamo piena fiducia nel loro operato”.