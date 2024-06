Il primario Magalotti sui banchi. Ecco il nuovo consiglio comunale

E’ l’ex assessore ai Servizi educativi Samuele Mascarin, che nella nuova legislatura siederà sui banchi dell’opposizione, è il consigliere comunale più votato con 782 voti, segue il consigliere di maggioranza Alberto Santorelli della Lega, che di voti ne ha presi 650. Entra in consiglio comunale anche il primario di senologia Cesare Magalotti, candidato con il Pd.

Ecco la nuova composizione del consiglio comunale: al centrodestra spetteranno 15 consiglieri più il sindaco Luca Serfilippi. I 15 seggi di maggioranza saranno così suddivisi: 5 a Fratelli d’Italia (Loretta Manocchi 413 voti; Lucia Tarsi 380; Davide Delvecchio 355; Francesco Cavalieri 339; Andrea Montalbini 235). Per Mosè Gaiardi (233 voti) Maria Flora Giammarioli (171 voti) e il consigliere uscente Giuseppe Pierpaoli c’è sempre la possibilità di essere ripescati se qualcuno dei colleghi, che ha ottenuto più voti, sarà chiamato a fare l’assessore.

Quattro gli esponenti della Lega: l’ex assessore Alberto Santorelli (650 voti) i consiglieri uscenti Gianluca Ilari (480 ) e Mario Alberto Rinaldi (250), chiude Davide Pieretti (249). Altri 4 consiglieri vanno alla lista civica di Serfilippi, Fano Cambia Passo: Alessio Curzi (356), Marco Bavosi (331), Luciano Cecchini (236) e Giuseppe Costa (188). Anche qui al momento non entrano in consiglio il consigliere uscente della Lega Luigi Scopelliti (176 voti), il giornalista Marco Ferri (172) e Letizia Conter (134). Un consigliere comunale spetterà a Forza Italia (Fiammetta Rinaldi con 233 voti) e ai Civici Fano ( Loredana Maghernino con 114 voti).

Per il centrosinistra, oltre a Cristian Fanesi siederanno sui banchi dell’opposizione 3 consiglieri del Pd (gli ex assessori Sara Cucchiarini 424 voti e Dimitri Tinti 322 e il primario di Senologia Cesare Magalotti(225), 1 di In Comune ( Samuele Mascarin (782 voti), 1 della lista Fanesi Sindaco (Ippolita Bonci Del Bene 197 voti). Del gruppo consiliare de I Progressisti per Fano 2050 faranno parte Stefano Marchegiani e il figlio Lorenzo che, candidato nella lista "La Fano che vogliamo" ha preso 79 voti, con loro l’unico rappresentante di M5S sarà il consigliere uscente Francesco Panaroni con 305 voti, mentre primo dei non eletti è l’ex consigliere Giovanni Fontana (131) voti. M5S in questa legislatura avrà un solo consigliere contro i tre della precedente.

Anna Marchetti