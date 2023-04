Arrivate le prime offerte per convivere con la signora Bice, fuggita dalla Rsa

Ci sarebbero già delle offerte per convivere con Bice, l’81enne balzata alle cronache per essere fuggita dalla rsa ’Il Fontanone’ per andare a Rimini dove trascorreva le vacanze da giovane.

Un passo indietro.

Lunedì, tutelata dall’avvocato Giuliano Lelli Mami, la donna è comparsa davanti al giudice tutelare di Ravenna, Cinzia Golfieri, per chiedere con una procedura d’urgenza la sostituzione dell’amministratrice di sostegno o in subordine "un progetto di co-housing", vale a dire di convivenza con un’altra signora per darsi sostegno reciproco, anche economico, visto che la donna ha una pensione di soli 750 euro. Il giudice, ha spiegato il legale, ha accordato queste due alternative, in vista dell’udienza del 29 maggio prossimo. L’anziana non è critica nei confronti della struttura che la ospita, ma chiede di poter vivere la sua vita libera dal momento che è autosufficiente: sarebbe, infatti, finita nella rsa su iniziativa dell’amministratrice di sostegno, dopo che a seguito di una caduta le figlie avevano attivato gli assistenti sociali.

Anche grazie alle notizie apparse sui media e alle interviste nei programmi del pomeriggio di Rai e Mediaset le cose si starebberro muovendo velocemente. "Ci sono già due interessamenti – spiega l’avvocato Lelli Mami –. Il primo è quello di una coppia più giovane della signora che ora vive in un monolocale e potrebbe essere interessata a spostarsi in una casa più grande con la signora. La seconda è quella di una donna, che ha anche un ruolo pubblico, che sarebbe disposta ad ospitarla per due mesi. C’è molta soddisfazione da parte mia – continua il legale – e della signora Bice. Un ruolo importante lo hanno avuto i media e la televisione: è entrata nel cuore del pubblico".

Passi avanti sarebbero stati fatti anche nella ricerca di un nuovo amministratore di sostegno.