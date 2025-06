Incontri di caseggiato per il futuro della comunità

D’estate si sa, è bello ritrovarsi con gli amici all’aperto. Soprattutto se uno ha una casa con un po’ di giardino, si può passare una piacevole serata in compagnia a chiacchierare cercando quel po’ di fresco che la sera può concedere. Gli argomenti di cui parlare non mancano, ma questa volta, invece di infervorarsi per la formazione con la quale Gattuso dovrà affrontare la Slovenia nella sua prima da Ct della nazionale, ci si potrà addentrare nelle proposte per un migliore assetto idraulico del fosso che costeggia la strada, la chiusura di qualche buca e l’esigenza di servizi adeguati alla popolazione residente.

Sono infatti stati programmati per le prossime settimane una serie di incontri di caseggiato con la giunta comunale di Conselice. La modalità è quella descritta sopra, ci si trova a casa della famiglia che mette a disposizione il giardino e a colloquiare con gli intervenuti ci sarà il sindaco stesso, Andrea Sangiorgi, a cui poter sollecitare interventi, ma anche dal quale poter ascoltare cosa si sta programmando per il futuro della comunità.

Riunioni simili furono fatte poco più di un anno fa, durante la campagna elettorale che portò poi all’elezione di Sangiorgi. "Oltre una decina - racconta il sindaco - e, visto il successo dell’iniziativa, avevo promesso che se avessi vinto sarebbe stato una costante dell’azione amministrativa l’ascolto delle necessità dei cittadini e dei quartieri".

Si parte questo giovedì, 19 giugno, in via Nullo Baldini 20 a Conselice alle 20,30. Il titolo dell’iniziativa è ‘Strada per strada’ e si dipanerà per le prossime settimane su tutto il territorio, andando a toccare le varie frazioni che compongono il comune di Conselice. Martedì 24 giugno si andrà a Lavezzola in via Piave 10. Si torna poi a Conselice il 2 luglio, un mercoledì, in via Benati 26.

"Gli incontri saranno l’occasione per affrontare molti temi attuali e sentiti dalla comunità - spiega il sindaco -, oltre che per aggiornare i cittadini sull’avanzamento dei progetti in corso". Gli ultimi tre appuntamenti si terranno il 7 luglio, lunedì, in vicolo del Consorzio 2 a Conselice, l’11 luglio, in via X Aprile 33 a Lavezzola, per chiudersi poi il 18 luglio in via Canalazzo 11 a San Patrizio. "Molti punti del programma elettorale che presentammo un anno fa - conclude - sono stati realizzati, altri sono in divenire. Sarà l’occasione per fare il punto e raccogliere suggerimenti".

Matteo Bondi