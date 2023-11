Infermieri minacciati col fucile da sub: "Se non ve ne andate sparo"

Lugo (Ravenna), 27 novembre 2023 – Erano intervenuti per verificare le condizioni di un paziente, quando si sono trovati davanti un uomo armato di fucile da pesca, pronto a sparare. Una disavventura senza gravi conseguenze – paura a parte – per un’infermiera e un autista del 118 dell’ospedale di Lugo. E che ora ha avuto un risvolto giudiziario. Per questo episodio, che risale all’estate, l’uomo – tutelato dall’avvocato Nicola Casadio – ha ricevuto un atto di fine indagini della Procura di Ravenna con l’accusa di minacce aggravate, per il fatto di avere agito contro personale sanitario.

Lo scorso 17 luglio l’ambulanza con a bordo il personale del 118 era intervenuta nella località di Bizzuno, dopo essere stata allertata dalla centrale operativa, per accertare lo stato di “agitazione psicomotoria“ di un 43enne di nazionalità marocchina, residente a Lugo. L’uomo si trovava nella propria abitazione quando, alla vista dei sanitari, ha impugnato un fucile da pesca subacquea, armato di arpione e pronto a sparare. Puntandolo verso i due operatori, li avrebbe minacciati con questa frase: "Se non andate via, vi sparo", il tutto mostrando e brandendo quell’arma. A seguito della denuncia è scattata l’indagine.