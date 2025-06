Omaggio a Micha van Hoecke, in scena il Balletto di Roma

A quattro anni dalla scomparsa del coreografo russo-belga Micha van Hoecke, Ravenna Festival lo omaggia con la ripresa, in prima nazionale, di uno dei primi spettacoli creati per il suo Ensemble. Lo riallestisce su misura dei danzatori del Balletto di Roma Miki Matsuse, compagna d’arte e di vita di van Hoecke, nonché ora fedele testamentaria delle sue creazioni. Manifesto poetico delle tematiche preferite di Micha, ’La dernière danse?’ è in scena alle 21 di stasera al teatro Alighieri di Ravenna: mescola presente e passato, il primo amore, gli anni scapigliati dell’adolescenza parigina.

Una colonna sonora che va dai Platters agli adorati Procol Harum accompagna questo viaggio di danza, musica e visioni in un dialogo di memorie tra il Micha ragazzino, ancora incerto della direzione da prendere nella vita, e il Micha adulto.

Biglietti: posto unico numerato 25 euro (ridotto 22 euro); under 18 5 euro. Info e prevendite: 0544-249244, www.ravennafestival.org.