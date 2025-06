PalaCattani, partenza a razzo, poi il blocco

La foto è dell’ottobre 1992, otto mesi dopo l’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo palasport faentino, il PalaCattani. Come si vede, furono mesi di lavori a una velocità da record. Poi ci furono i rallentamenti e il blocco del cantiere nel corso del 1993, a causa di variazioni richieste dal Genio Civile, dell’aumento dei costi dovuti anche all’Iva salita al 9% e, pertanto, allo sforamento di un miliardo di lire del costo previsto di 10 miliardi e 200 milioni. Nell’ottobre del 1995 fu pubblicato il bando per il secondo stralcio e poco dopo ripresero i lavori, conclusi nel 1998.

A cura di Carlo Raggi