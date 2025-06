Schianto fatale, muore in moto a 36 anni

Un 36enne nato a Matera e residente ad Alfonsine - Luca Cuscianna il suo nome - è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi domenica sera alle porte di Ravenna. Lo schianto è accaduto attorno alle 19.30 su via Dismano, nei pressi dell’abitato di Borgo Faina. A quell’ora il 36enne stava viaggiando sulla sua Yamaha R1, quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha urtato una vettura condotta da una infermiera 39enne finendo la sua corsa contro il guard rail. Non è escluso che l’impatto si sia verificato in seguito all’immissione sul Dismano dell’auto da via laterale.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 i quali, dopo avere stabilizzato il 36enne, lo hanno portato in ambulanza all’ospedale cittadino: il suo decesso è giunto non molto tempo dopo l’arrivo. La 39enne, dopo l’accaduto, si è sentita male ed è stata accompagnata in pronto soccorso. Il pre-test per l’alcol ha escluso che guidasse in stato di ebrezza. Dell’accaduto è stato subito avvisato il pm di turno Angela Scorza: come succede in questi casi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

I rilievi degli agenti dovranno in particolare restituire la posizione dei due veicoli e perciò la dinamica dell’impatto oltre alle velocità comparate con i limiti in quel tratto del Dismano.

Il 36enne viveva da solo assieme al suo cane e al suo gatto. Tanti i messaggi di cordoglio sui social degli amici non appena si è sparsa la notizia: "Abbiamo condiviso tante cose insieme dai primi giorni di scuola superiore fino a pochi giorni fa... parlando ininterrottamente di lavoro avevamo detto che niente è impossibile... e che insieme col nostro lavoro saremmo diventati...milionari...sei stato un grande Luca". E ancora: "Vola mio angelo... ti ricorderò per sempre Luchino che la terra ti sia lieve". "Vola sereno fratellone". "Quanto la vita è crudele...mancheranno le tue chiamate i consigli e le risate...rimarrà vivo il tuo ricordo in me...fai buon viaggio amico mio".