Torri Hamon, la nipote di Antonioni guida la protesta contro l’abbattimento

Ravenna, 7 aprile 2024 – Elisabetta Antonioni, nipote del regista Michelangelo Antonioni che girò a Ravenna, nell’inverno 1963-1964, il film Leone d’Oro ‘Il deserto rosso’, è stata protagonista oggi, domenica 7 aprile, della nuova manifestazione contro l’abbattimento delle torri Hamon. Celebre, a questo proposito è diventata la foto di Monica Vitti, con sullo sfondo una torre Hamon (ma si tratta della torre che era in via Baiona, non una di quelle che verranno abbattute nell’ex Sarom).

Ieri pomeriggio un gruppo di persone si è ritrovato alle 14 al ponte mobile per spostarsi verso la testata del Candiano con manifestazione finale nei pressi dell’Almagià.

Il presidio è stato organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, insiema ad Aipai – Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale, associazione Dis-Ordine, Fai di Ravenna, Italia Nostra Ravenna, Save Industrial Heritage e Spazi Indecisi: tutti uniti nel chiedere la tutela della torre Hamon degli anni ‘50 non ancora toccata dalla demolizione.