Maratona nel gelo, centinaia di atleti ritirati e decine di casi di ipotermia

Nelle competitive, su quasi 1.200 partenti della maratona sono soltanto 646 gli arrivati, un po’ di più nella mezza con 702 arrivati per la gara più corta che partiva da Montecavolo di Quattro Castella in direzione Reggio. Alla palestra di Montecavolo (venti km circa già corsi) si fermano in oltre 300; per alcuni è necessario l’intervento medico, per principio di ipotermia, nei tre punti medici previsti dall’organizzazione che presto e così un paio di atleti, non per gravità, ma per soprannumero, si recano al pronto soccorso reggiano. E molti avevano già deciso di non partire.

“Dai nostri medici non abbiamo avuto notizie di situazioni particolari – dice il presidente dell’organizzazione Paolo Manelli – tutti si sono stati stabilizzati presto senza problemi. Abbiamo avuto una serie di concomitanze pesanti: a Reggio, in partenza, pioveva normalmente così come a Montecavolo e la temperatura era sopra lo zero. Ma poi a Montecavolo la pioggia è diventata mista a neve e molti atleti hanno deciso di fermarsi lì. Forse qualcuno aveva sottovalutato le condizioni meteo, ma ricordo anche i tanti arrivati e che la ruandese Mukandanga che ha vinto tra le donne ha corso in calzoncini corti".

Maratona gelata, il taglio del traguardo del bergamasco Bonzi

La gara l’ha vinta il bergamasco Nicola Bonzi: "Davvero una delle gare più difficili della mia carriera», dirà all’arrivo dopo aver chiesto qualche minuto di riposo e faticando a parlare. E se lo dice lui, montanaro doc della Val Brembana (dove di freddo se ne intendono) e coi suoi freschi 30 anni a gennaio, bisogna crederci. «Ho capito che non si poteva fare il tempo, ma volevo vincere. Sono rimasto sempre davanti e ho attaccato al 22° km all’uscita da Montecavolo, in mezzo alla tempesta di neve. Sono contento e onorato di aver ricevuto il primo Tricolore reggiano”, ha concluso.

La classifica maschile: Nicola Bonzi in 2h21’11 su Francesco Nardone in 2h27’06, Andrea Soffientini in 2h35’12 e al reggiano Federico Ganassi Spallanzani, specialista di trail, in 2h36’02. Il podio femminile: prima Clementine Mukandanga (Ruanda) in 2h44’18, su Galina Teaca (Romania) in 3h14’01 ed Elisa Crescentini in 3h25’00. Sulla mezza: Enrico Bartolotti in 1h09’52 sul reggiano Patrick Francia in 1h12’53. Tra le ragazze, prima Caterina Filippi (Atl. Reggio) in 1h22’55, su Erika Michielan in 1h25’01 e Alessia Rondoni (Corradini Rubiera), in 1h26’06.

Start della gara affidato al sindaco di Reggio, Marco Massari, che ha poi preso parte alla non competitiva Run4Charity-Coop Alleanza 3.0 (con una scarsa partecipazione in virtù del meteo proibitivo) in compagnia dell’assessora allo sport Stefania Bondavalli (fotina in basso).