Rimini, apre il maxi sottopasso di via Euterpe. “Chiudiamo l’ultimo buco nero sulla Statale”

Rimini, 27 febbraio 2025 – Il giorno del nuovo sottopasso di via Euterpe è arrivato. E domani, insieme al sottopasso, aprirà anche l’immissione in via Repubblica dalla grande rotatoria tra la Statale 16 e la consolare per San Marino.

Dopo oltre due anni di lavori da quando è partito il cantiere per realizzare la grande rotatoria, e dopo oltre un anno e mezzo da quando (era la fine luglio 2023) chiuse via Euterpe, si vede la fine dei disagi e l’inizio di una nuova viabilità che “darà – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – benefici importanti. Questa è un’opera strategica per la viabilità, e per superare la frattura della città posta dalla statale, cosa possibile grazie ai sottopassi ciclabili che consentiranno dalle zone a monte della statale di arrivare al parco della Cava e dirigersi verso il centro in totale sicurezza”.

LA VIABILITÀ

Dalle 16 di domani sarà possibile da via Euterpe proseguire in direzione mare sfruttando il nuovo sottopasso. Questo eviterà, a chi vuole andare verso sud, di utilizzare la statale o la via Flaminia. Chi transiterà in via Euterpe non avrà più semafori a cui fermarsi: il sottopasso consente di superare l’incrocio con via della Repubblica senza rallentamenti.

Sempre domani, alla stessa ora, avverrà un’importante modifica della viabilità legata alla grande rotonda con la consolare. Chi percorrerà la rotatoria potrà immettersi in via Repubblica in direzione mare. Quindi chi proviene da Riccione, o da Ravenna e San Marino, non sarà costretto a servirsi di via Flaminia Conca o di via della Fiera per entrare in in città. L’effetto sui flussi veicolari si vedrà da subito, cambiando progressivamente le abitudini di tanti automobilisti.

I DISAGI

“Vorrei ringraziare chi ha lavorato per due anni sotto la pioggia, il sole, il caldo o al freddo per arrivare a questo risultato – riprende il sindaco – E voglio ringraziare i riminesi che hanno collaborato in tutto questo tempo, sopportando una situazione difficile. Questo fatto mi ha colpito”.

Nel cantiere in media ogni giorno erano presenti circa 30 operai e numero di poco inferiore di macchine necessarie ai lavori. Il solo sottopasso di via Euterpe è lungo 250 metri considerando anche le rampe. I tempi di realizzazione, circa 19 mesi, sono legati alle complessità del cantiere posto in un’area antropizzata dove sono presenti reti dell’acqua e fognarie e impianti vari.

LE PROSSIME FASI

Non è tutto è finito. Nelle prossime tre settimane verranno completati i lavori necessari per arrivare alla piena funzionalità della maxi rotonda. La corsia in direzione monte di via Euterpe sarà chiusa per un breve periodo per fare il tappetino di asfalto definitivo. Poi sarà la volta dell’immissione in rotatoria da via Repubblica, attesa per il primo giorno di primavera, il 21 marzo.

A quel punto la funzionalità della rotatoria sarà completa e mancheranno all’appello solo le due bretelle. La prima è quella che consente di bypassare la rotonda per chi proviene da San Marino in direzione sud. Si sta lavorando per porre le barriere fonoassorbenti all’altezza del Tiro a volo.

Il collegamento sarà aperto prima della Pasqua. Infine c’è la bretella per chi proviene da sud e vuole andare in via della Repubblica passando davanti al supermercato Md. In questo caso i lavori finiranno a giugno.

ADDIO BUCHI NERI

Per il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli “grazie a quest’opera si va a togliere l’ultimo dei buchi neri sulla Statale”. Dove per buco nero va inteso l’incrocio con semaforo, e le lunghe attese che provocava.