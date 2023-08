Fabriano, ragazza fa perdere le proprie tracce: i carabinieri la raggiungono a Senigallia

Fabriano (Ancona), 7 agosto 2023 - Ragazza esce di casa di mattino e fa perdere le proprie tracce: scattano le ricerche e dopo diverse ore, in serata lei richiama i genitori al telefono per dire che si trovava a Senigallia. Sono state impiegate quattro pattuglie, di cui una dell'aliquota operativa radiomobile, nella giornata di ieri per cercare la ragazza fabrianese di cui i genitori avevano perso le tracce. Si sono rivolti ai carabinieri che hanno avviato le ricerche in zona e non solo, fino a che ieri sera non si è arrivati alla risoluzione del caso con la giovane stessa che ha chiamato i familiari per dire che si trovava a Senigallia. Qui è stata raggiunta da una pattuglia dei carabinieri di Senigallia i quali si sono sincerati delle sue condizioni di salute. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Fabriano sono stati impegnati su più fronti. E’ stato disposto un controllo straordinario volto alla tutela del patrimonio nelle ore serali e notturne, in concomitanza con la partenza di molti fabrianesi per le vacanze. Per prevenire i furti, infatti, sono state schierate più pattuglie sia nelle città di competenza che nelle frazioni. Un Nordafricano, 30enne, regolare sul territorio, residente nel comprensorio già oggetto di provvedimento da cura da parte del questore di Ancona Cesare Capocasa è stato beccato mentre violava il dispositivo emesso dalla questura che gli vietava di frequentare i bar di Sassoferrato e per questo che è stato denunciato i carabinieri.