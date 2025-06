"Mix di esperienza e rinnovamento, nessun esterno"

"Ho deciso, dopo una serie di colloqui personali e di confronti con le 5 liste della nostra coalizione entrate in consiglio comunale, la squadra di governo che mi aiuterà a rilanciare Osimo dopo un anno così difficile".

Esordisce così la sindaca di Osimo Michela Glorio presentando la sua giunta.

Sette gli assessori: Paola Andreoni e Mauro Pellegrini in rappresentanza del Pd, Simonetta Tirroni e Jacopo Celentano per la lista Michela Glorio sindaco, Tommaso Spilli per Ecologia e Futuro, Jacopo Angeletti per Energia Nuova e Lorenzo Bottegoni per Uniti per Michela Glorio sindaco.

"Al mio fianco ho scelto un giusto mix di esperienza, fondamentale quando c’è da prendere in mano tanti dossier senza dover perdere troppo tempo considerando i lunghi mesi di blocco amministrativo, e rinnovamento, ugualmente prezioso quando si vuol dare un nuovo slancio alla città con idee giovani e l’entusiasmo di energie al debutto. Ho tenuto conto del peso elettorale raccolto alle urne, delle loro competenze professionali, e della loro disponibilità in termini di tempo. Sono molto soddisfatta delle scelte compiute. Ora iniziamo a lavorare da squadra come abbiamo fatto sempre - aggiunge -. Li ringrazio per aver accettato questa sfida, che richiederà un lavoro duro, quotidiano, tanta passione e disponibilità di confronto, con i colleghi di giunta e soprattutto con i cittadini. Annunceremo le rispettive deleghe domani (oggi, ndr) pomeriggio".

Si può ipotizzare quella ai Servizi Sociali per Andreoni, al Bilancio per Pellegrini, rispettivamente ex assessori con Glorio nelle giunte Pugnaloni. Gli altri, che sarebbero entrar in consiglio per numero di preferenze, sono new entry. Nei prossimi giorni Glorio inizierà a valutare i giusti profili per i cda delle società partecipate, tenendo conto sempre degli stessi criteri, peso elettorale, esperienza amministrativa, competenze e disponibilità. "L’intento è di portare le linee guida per le nomine nelle partecipate già nel primo consiglio comunale, in modo da conferire i vari incarichi nel minor tempo possibile. Cercherò di coinvolgere anche le tre liste rimaste fuori dal consiglio comunale".

In consiglio sono pronte le surroghe: al posto di Andreoni e Pellegrini enrrano Saura Casigliani e Cristiano Pirani, di Tirroni e Celentano Daniele Bernardini e Roberto Carpera. Poi Caterina Osimani al posto di Spilli, di Angeletti Giancarlo Mengoni e di Bottegoni Caterina Donia. Ieri pomeriggio poi è stata consegnata alla sindaca la mozione per il riconoscimento dello Stato della Palestina e di condanna del genocidio a Gaza e in Cisgiordania redatta dagli attivisti del coordinamento "Amicizia Italia Palestina".

Silvia Santini