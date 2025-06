Non solo movida, l’estate è musica e cultura

Prende forma il cartellone dell’estate 2025 del Comune di Fabriano con un fitto calendario di appuntamenti che, da luglio a settembre, animeranno il centro storico, le frazioni, i parchi pubblici e i luoghi simbolo della città. Sono in fase di valutazione le quasi venti richieste pervenute in risposta all’avviso pubblico per la concessione di contributi a iniziative culturali e ricreative, scaduto lo scorso lunedì.

Ci sono cinque serate di cinema all’aperto ai Giardini del Poio, a cura del Comune, in partenza da metà luglio, quattro appuntamenti nel mese di luglio con "pedalate sotto le stelle" con partenza alle 21 da Piazzale Matteotti, il ciclo del giovedì con i "gruppi di cammino", "Fabriano in centro sotto le stelle" promosso da Fabriano in Centro il 4, 17 e 24 luglio, "Musica nei Chiostri – Sotto gli Archi di Giano", rassegna concertistica della Nuova Fonderia Artistica aps prevista per il 13, 20 e 26 luglio nel Chiostro dei Musei.

Confermata la programmazione musicale ai Giardini del Poio a cura di Fabriano ProMusica, con una serie di concerti in agosto che culmineranno, il 24 agosto, nella doppia esibizione della Big Band e degli allievi in piazza del Comune. L’11 e 12 luglio, Piazza del Comune ospiterà anche il Revaivol Music Festival 2025, due serate musicali promosse dall’associazione Gold Eventi, pensate per dare spazio a giovani artisti e band emergenti in un contesto di festa e condivisione.

Alle iniziative in centro si affianca un calendario di eventi nelle frazioni: Collepaganello ospiterà il 5 e 6 luglio i Giochi Senza Frontiere a cura dell’asd Collepaganello; ad Argignano, dall’8 all’11 luglio il "Mojto Volley" promossa da High Five srl e dal 17 al 20 luglio la 40esima edizione della Festa della Felicità promossa dal Circolo Fenalc Argignano mentre Marischio celebrerà la sua 44esima festa con l’Aps Marischio dal 25 al 27 luglio.

A Cacciano, la XVI Sagra della Cultura organizzata dal Circolo di Cacciano animerà il territorio dal 26 luglio al 31 agosto. Cancelli ospiterà la tradizionale Sagra della Lumaca, dal 31 luglio al 3 agosto, a cura del Crai Domenico Bilei. L’8, 9 e 10 agosto Poggio San Romualdo tornerà ad accogliere la Sagra dell’Agnello, promossa dalla Parrocchia di San Romualdo.

A settembre, Serradica proporrà il Piccolo Palio della Colomba, organizzato dal Circolo Fenalc Serradica, dall’1 al 7 settembre, mentre Castelletta ospiterà, dall’8 al 14 settembre, la Festa Patronale a cura dell’Associazione Borgo delle Ginestre. Chiude il mese il Frazion Tour dal 27 al 29 settembre. Il 27 luglio i Giardini Regina Margherita ospiteranno il Festival dei Colori.

"Il cartellone estivo di quest’anno – dichiara il sindaco Daniela Ghergo - restituisce alla comunità occasioni di qualità e nuove possibilità di incontro".