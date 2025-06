Turismo, giugno poco esaltante: "Ma ora arrivano le prenotazioni"

Nonostante il caldo meteorologico, il giugno turistico dalla Riviera del Conero all’entroterra osimana è definito tiepida dagli operatori dal punto di vista delle prenotazioni e delle presenze che poi approfittano per visitare i tesori del posto. Stanno arrivando tante richieste per luglio e agosto però, proprio in questi giorni, dal nord Italia dove non si vede l’ora di scappare dal caldo per ritrovare la pace in questi territori.

L’impegno è sempre grande, su tutti i fronti, anche per garantire un’estate in sicurezza. Abc turismo, l’associazione che comprende agriturismi, bed and breakfast e country house dell’osimano, rappresentato da Roberto Biondini, è partita con le prenotazioni.

"La zona piace, dal primo entroterra alla Riviera, per il rapporto qualità prezzo e perché si respira aria di familiarità. In Riviera del Conero si contano pochi stranieri. Abbiamo investito tanto sia nelle strutture che nella promozione. La preoccupazione è sempre relativa alla qualità delle acque anche se ci rassicurano, sono tra le più belle. La stagione però sta decollando. Le richieste sono molte, le prenotazioni abbastanza Il turismo straniero non è ancora quello che ci aspettavamo", dice Anna Maria presidente dell’associazione albergatori del Conero.

L’attenzione è alta sul fronte della sicurezza, sia a livello di polizia grazie al progetto "Estate sicura", alla prevenzione data dalle telecamere sul territorio ed alla collaborazione costante tra forze dell’ordine e municipale, sia a livello ambientale.