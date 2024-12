IT Alert Emilia Romagna oggi, collasso dighe a Riolunato e Fontanaluccia: cosa succede e ora X

Modena, 17 dicembre 2024 – In Emilia Romagna i test di IT-Alert sono stati quasi ultimati, fatta eccezione per la prova dello scorso 9 dicembre che è stata posticipata causa emergenza maltempo. Quest’ultima verrà recuperata esattamente oggi, martedì 17, e interesserà diversi comuni tra il reggiano e il modenese.

IT Alert, collasso dighe di Riolunato e Fontanaluccia il 17 dicembre: ecco cosa arriverà sui cellulari dei cittadini dei comuni interessati all'esercitazione

Se le simulazioni per incidenti industriali si sono concluse, oggi vedremo l’ultima prova legata al cedimento di grandi dighe. Questa categoria si riferisce all’eventuale collasso dello sbarramento della struttura della diga stessa, o alla comparsa di danni alla diga che determinano il rilascio incontrollato di acqua, il quale causerebbe una pericolosa onda di piena e la conseguente inondazione delle aree situate a valle.

Per questo è importante non tralasciare questo test, i cui dati aiuteranno il miglioramento del sistema di allarme nazionale e di conseguenza una migliore evacuazione in caso di emergenza.

Le dighe coinvolte nella prova

I territori che saranno interessati dall’evento sono quelli attorno alle dighe di Fontanaluccia e di Riolunato in provincia di Modena.

Per quanto riguarda la diga di Fontanaluccia, i comuni che riceveranno l’allarme sul cellulare saranno i seguenti: Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano e Villa Minozzo. Tutte queste zone sono state selezionate come le più indicate per il test, che avverrà alle 10 di mattina.

Ovviamente Riolunato, poi Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo Nel Frignano, Sestola e Montese sono invece i paesi nel mirino della prova alla diga nel modenese.

L’ora X

Alle 12 in punto, tutti coloro che si trovano nella zona decisa dalla simulazione, compreso chi starà transitando, saranno coinvolti dalla seguente notifica di falso allarme: 'Test Test. Questo è un messaggio di Test IT-alert. È in corso la simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it Test Test'

Come si può vedere, in fondo al messaggio si trova il link per accedere al questionario e aiutare la protezione civile con la raccolta di dati al fine di rendere It-Alert uno strumento sempre più affidabile.