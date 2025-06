La Yuasa Battery svela la campagna abbonamenti

Giornata molto importante quella di oggi in casa Yuasa Battery Grottazzolina visto che si alzerà ufficialmente il filo sulla nuova stagione con tutte le novità inerenti la campagna abbonamenti per la seconda stagione consecutiva in Superlega da parte del club targato M&G Scuola Pallavolo. L’appuntamento è alle 11,30 presso la sala consiliare del Comune di Grottazzolina, dove si alzerà ufficialmente il sipario sulla nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026, la seconda in Superlega. Tanti in queste settimane senza volley indoor hanno chiesto ai canali ufficiali della Yuasa notizie in merito alla campagna abbonamenti, dopo le 685 tessere dello scorso anno come riferimento che si ha tutta l’intenzione di superare. Novità, prezzi e agevolazioni saranno svelate ai presenti ma non solo. La Yuasa ha colto l’occasione anche di presentare alla stampa l’ultimo elemento in ordine di tempo ufficializzato in vista della prossima stagione. Ovvero Dragan Stankovic, nella giornata che segna il suo primo reale contatto con Grottazzolina e i suoi tifosi ma anche l’occasione per rispondere alle domande della stampa, oltre ad incontrare gli appassionati. Dopo un a carriera infinita per lui arriva questa tappa marchigiana, la seconda dopo una vita alla Lube, in quelle Marche che sono diventate la realtà che da tempo ha scelto per vivere.

A fare gli onori di casa ci sarà il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi che ha aperto le porte della casa dei grottesi per questo importante appuntamento, insieme alla dirigenza al completo della Yuasa Battery Grottazzolina con una novità decisamente particolare. Ci sarà la presenza di un ospite speciale come Federico Buffa, storyteller di livello assoluto che con Grottazzolina ha da sempre un feeling speciale e che in questi giorni è nel fermano per partecipare da protagonista come sempre al Festival Storie. E a Grotta non è la prima volta per lui che c’era in occasione del match di esordio al PalaGrotta nella stagione 2023-2024 contro Cuneo: il primo pieno di una stagione culminata con la promozione in Superlega a Siena e poi con la straordinaria stagione appena conclusa. Proprio per consolidare un’amicizia e un rapporto così solido ed intenso la società omaggerà proprio Federico Buffa con un abbonamento vip ad honorem, in modo tale che quando egli vorrà sarà piacevolissimo ospite della Yuasa Battery Grottazzolina durante la stagione.

r.c.