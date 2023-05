Aggressione sul bus: autista colpito con una testata a Forlì

Forlì, 6 maggio 2023 – E’ stato circondato da un gruppetto di una decina di ragazzi e aggredito sia verbalmente sia fisicamente, con una testata al volto. Il malcapitato era accorso in difesa di un suo collega, anche lui autista di bus. Il tutto si è consumato sotto gli occhi di altri ragazzi, molti studenti, nel piazzale della stazione, in orario di punta, alle 13 di giovedì.

Controlli in stazione sui bus (Frasca)

Per cause ancora da chiarire – comunque legate al mancato rispetto delle regole da parte dei ragazzi – si è innescata una discussione con il conducente. A quel punto un altro autista è intervenuto ad aiutare il collega ma è stato preso a male parole e colpito al volto.

Sul posto, su richiesta degli stessi operatori di Start Romagna, sono intervenute le volanti, ma al loro arrivo i responsabili erano fuggiti. Gli agenti hanno sentito diversi testimoni. Le indagini sono in corso e la polizia sta acquisendo anche i filmati delle telecamere a bordo del mezzo. L’autista colpito, nel frattempo, ha sporto denuncia.

Lo sdegno di Start Romagna

Sull’episodio è intervenuta Start Romagna per condannare l’episodio. “Siamo vicini al collega coinvolto e a tutti coloro che quotidianamente vengono messi in difficoltà anche verbalmente mentre sono al lavoro. L’essere oggetto di provocazioni mentre si sta lavorando al servizio della comunità è davvero intollerabile. Sappiamo che le forze dell’ordine sono impegnate per individuare l’aggressore e il gruppo di giovani che ha originato la situazione creatasi. Su certi episodi serve intervenire con fermezza e tempestività, accentuando controlli e prevenzione”.

E infine: "Start Romagna, in attesa di conoscere l’esatta dinamica dei fatti accaduti, è impegnata per aumentare continuamente, con tutti gli strumenti disponibili, legalità e sicurezza fra i viaggiatori. L’imminente dotazione di body cam al personale di controlleria va in questa direzione”.