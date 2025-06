Astoria, ecco il live action di ’Dragon Trainer’

Mentre il cinema Saffi ha chiuso per la stagione estiva, l’Astoria prosegue regolarmente la programmazione. I primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala di viale dell’Appennino riceveranno un biglietto ingresso in omaggio.

In sala arriva ’Dragon Trainer’, di Dean DeBlois. Il film è ambientato sulla selvaggia e remota isola di Berk, dove vivono i vichinghi, acerrimi nemici dei draghi da diverse generazioni. Tra di loro vi è Hiccup (Mason Thames), figlio del capo Stoick l’Immenso (Gerard Butler). Il ragazzo è diverso da tutti gli altri, ha una mente geniale, ma è sottovalutato dall’intera comunità vichinga. Hiccup sfiderà secoli di tradizione e odio, stringendo amicizia con Sdentato, un drago temibile del tipo Furia Buia. Il loro legame rivelerà la vera natura dei draghi, da sempre concepiti erroneamente come terribili creature, e metterà in discussione quelle che per lungo tempo sono state le fondamenta della società vichinga. Insieme ad Astrid (Nico Parker), giovane donna determinata e con un animo coraggioso, e al fabbro del villaggio Gambedipesce (Nick Frost), Hiccup si ritroverà ad affrontare un mondo, quello dov’è vissuto finora, che teme e non comprende i draghi. Quando una minaccia antica riemerge, sia vichinghi che i draghi si troveranno in serio pericolo e il legame tra Hiccup e Sdentato diventerà la chiave per aprire le porte di un nuovo futuro. I due si spingeranno al di là dei confini terrestri e ridefiniranno il modo di essere eroe e leader, intraprendendo un nuovo percorso di pace tra draghi e vichinghi.

È una novità anche ’The Dark Nightmare’, di Kjersti Helen Rasmussen. Il film racconta la storia di una giovane coppia: Mona e Robbie (Eili Harboe e Herman Tømmeraas). Robbie ha finalmente ottenuto il lavoro che desiderava da tempo e i due decidono di trasferirsi in un appartamento più grande, il loro sogno è quello di allargare la famiglia. La nuova casa è spaziosa ma è da ristrutturare e i vicini sono rumorosi, un neonato piange in continuazione, ma nonostante tutto la coppia è felice di iniziare una nuova vita. Sistemano il loro appartamento e Mona rimane incinta poco tempo dopo. Da quel momento però, cominciano a verificarsi strani eventi. La ragazza è tormentata da terribili incubi notturni che le provocano episodi di sonnambulismo, e sembrano peggiorare quando il bambino dei vicini muore tragicamente. Cresce in lei la convinzione e la paura di essere minacciata da un demone mitologico che si manifesta nel sonno, e che vuole impossessarsi dell’anima del suo bambino per venire al mondo.

Resta ’Karate Kid: Legends’, diretto da Jonathan Entwistle, reboot della celebre saga cinematografica incentrata sul karate. Dopo una tragedia familiare, Li Fong (Ben Wang), giovane prodigio del kung fu, è costretto a lasciare la sua casa a Pechino per trasferirsi a New York con la madre. Nel nuovo liceo, Li stringe amicizia con Emma, una compagna di classe, e con suo padre, un ex campione di karate. Tuttavia, la sua abilità nel kung fu attira presto l’attenzione di Jake Parker, il temuto campione locale di karate, che lo sfida a una competizione. Nonostante la sua esperienza nelle arti marziali, Li scopre che il karate è molto diverso dal kung fu e subisce un’umiliante sconfitta. Ferito nell’orgoglio ma determinato a migliorare, Li si rivolge al suo vecchio maestro, Mr. Han (Jackie Chan), che però sa che questa volta il ragazzo ha bisogno di qualcosa in più. Per questo, chiede aiuto a Daniel LaRusso (Ralph Macchio), il primo Karate Kid, affinché insegni a Li un nuovo approccio alla lotta.

Resta anche ’Lilo & Stitch’, di Dean Fleischer Camp che traspone sul grande schermo il celebre cartoon ambientato alle Isole Hawaii e vede protagonista la piccola Lilo (Maia Kealoha), una bambina timida che trova se stessa grazie all’amicizia con uno strano animaletto alieno.