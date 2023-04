Forlì, incidente in un allevamento di pulcini a Bertinoro: 3 morti. Diretta

Forlì, 7 aprile 2023 – Incidente in un allevamento di pulcini nelle campagne di Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena: ci sarebbero tre morti, di origine nordafricana, due minori e un maggiorenne.

La tragedia è avvenuta in via del Ponte San Pietro in Guardiano.

Secondo le prime informazioni che trapelano, un silos è stato abbattuto da una macchina finita schiacciata.

Sul posto i vigili del fuoco, che stanno intervenendo con una gru, i carabinieri e il 118 per i soccorsi.

Notizia in aggiornamento