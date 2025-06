Rassegna al via alla Rocca. L’Olimpo di Bartoletti

Prende il via questa sera la rassegna estiva alla Rocca di Ravaldino che si prepara per un incontro speciale: alle 21, l’arena ospiterà la presentazione del volume ‘Il Festival degli dei’, scritto dal giornalista Marino Bartoletti, in dialogo con il moderatore Marco Viroli.

‘Il Festival degli dei’ è una versione paradisiaca del Festival di Sanremo, l’Olimpo delle voci più celebri e iconiche che hanno scritto la storia del panorama musicale italiano. Qui si riuniscono, dunque, tutte le leggende che hanno solcato il palcoscenico dell’Ariston: da Mia Martini a Domenico Modugno, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Little Tony a Toto Cutugno, da Giorgio Gaber a Sergio Endrigo, da Mango a Claudio Villa e tanti altri. Al termine dell’incontro, Marino Bartoletti avrà il piacere di trattenersi con il pubblico per il firmacopie.

L’autore forlivese si è detto molto orgoglioso di condividere la serata assieme alla sua città natale e grato agli organizzatori che hanno ideato e realizzato questo evento. Marino Bartoletti, nato a Forlì nel 1949, è una delle figure più iconiche del giornalismo italiano. Vanta l’ideazione e la conduzione di trasmissioni sportive storiche come ‘Il processo del lunedì’, ‘La domenica sportiva’, ‘Pressing’ e ‘Quelli che il calcio’. Ha ricoperto il ruolo di direttore del ‘Guerin sportivo’ e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, così come delle testate sportive della Rai e di Mediaset.

Amato dal pubblico televisivo e grande esperto di musica, è stato anche giurato, opinionista e selezionatore delle canzoni del Festival di Sanremo. Negli ultimi anni ha deciso di dedicarsi alla scrittura di libri.

Con Gallucci Editore è in corso la pubblicazione della serie per ragazzi La squadra dei sogni. I suoi primi quattro romanzi ‘adulti’ hanno riscosso un enorme successo e grande approvazione da parte del pubblico e della critica. ’La cena degli dei’, infatti, si è aggiudicato i premi Selezione Bancarella, Invictus, Libri d’Ulisse e Samadi. ’Il ritorno degli dei’, invece, ha vinto i premi Bancarella Sport e Città di Castello, mentre a ’La discesa degli dei’ sono stati riservati i premi Kerasion e Terre d’Agavi e a La partita degli dei il premio Lorenzo D’Orsogna.