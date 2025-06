Si chiude ‘R’Estate in paese’: su i calici tra red carpet e balli

Ultimo appuntamento a Meldola della rassegna ‘R’Estate in paese 2025’ promossa dalla Pro loco Città di Meldola con il patrocinio del Comune.

Dopo i calici, il red carpet e il ballo, dalle 18,30 in piazza Felice Orsini e nelle vie del centro storico ‘Musica e Motori’ con i gruppi Drama, Jolie&C, Seven Even e Sold Out che animeranno la festa per tutta la serata.

Inoltre l’edicola ‘Il Foglio’ di Cecco Jack riapre le porte per l’occasione organizzando una grande reunion tutta italiana: un incontro tra Vespe e Lambrette con ritrovo alle 19,30 presso il parcheggio del supermercato Conad, per poi partire in sfilata verso piazza Felice Orsini, direzione Arena Hesperia. Iscrizioni ai seguenti numeri: (Francesco) 348.0839604 e (Sara) 333.32.42423.

Saranno esposte moto e auto d’epoca e non mancheranno i produttori agricoli di Campagna Amica della Coldiretti con le specialità del territorio, gli artisti di Roccambolesca nella Galleria in via Roma 21, food trucks e mercatino degli hobbisti.

"Tra le novità di quest’ultima serata – precisa il presidente della Pro loco, Davide Zattini – le esibizioni agli attrezzi in via Cavour 37 delle ragazze del Gruppo ‘Strongwomania’ di Meldola coordinate dal coach Luca Succi a partire dalle 20 fino alle 23 con prove gratuite agli attrezzi anche per coloro che si vogliono avvicinare a questa disciplina. Per i più piccoli divertimento assicurato con i giochi di legno di Nonno Banter 57. Ne approfitto – conclude Zattini – per ringraziare del successo delle tre serate oltre all’amministrazione comunale, tutte le associazioni e i gruppi coinvolti, il consiglio della Pro loco e i volontari tutti senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile".

o.b.