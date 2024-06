Tour de France Forlì e dintorni: strade chiuse e divieti di sosta

Forlì, 28 giugno 2024 – Il Tour de France, terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo i campionato del Mondo di calcio e le Olimpiadi, sta per arrivare in Emilia-Romagna. La prima tappa della Grand Départ, in programma sabato 29 giugno con partenza a Firenze dalle 12.40 e arrivo atteso a Rimini per le 17.34, interessa anche il territorio prima dell’Appennino poi delle colline in territorio forlivese. Andiamo a scoprire quali sono i paesi e le zone interessate dal passaggio del Tour, con le chiusure delle strade e provvedimenti inerenti alla circolazione.

Uno scatto dell'edizione 2023 del Tour de France che quest'anno parte per la prima volta dall'Italia (foto di repertorio)

Dove passa il Tour De France in provincia di Forlì

Una volta affrontata la notevole pendenza (al 5,1%) del valico Tre Faggi, lungo 12,5 km, i corridori partecipanti alla gara si apprestano ad entrare nel territorio romagnolo in cui sono ben 10 i comuni che li separano dall’arrivo finale nel lungomare di Rimini.

Il primo paese romagnolo che gli atleti incontrano sulla loro strada è quello di Premilcuore, un suggestivo borgo situato alle porte del parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e attraversato dal fiume Rabbi. Da qui, scendendo a valle, i corridori si preparano a entrare prima nella frazione di San Zeno poi nel monte delle Forche in direzione valle del Bidente.

La prima tappa del Tour de France: la partenza da Firenze e l'arrivo a Rimini

Qui si ritrovano a Galeata, un paesino di oltre 2.000 abitanti ai piedi di un’imponente rupe, prima di proseguire verso Santa Sofia. Nel mentre, il percorso di tappa coinvolge anche la frazione medievale di Pianetto, nel cui territorio sono presenti le rovine romane di Mevaniola.

Una volta giunta a Santa Sofia, località collinare circondata dal verde e divisa dal fiume Bidente, la carovana si prepara a dirigersi verso la Sp 26 ‘Carnaio’, prima di imboccare la zona di Cesena e proseguire di conseguenza verso la provincia di Rimini.

Il Tour de France passa anche tra le colline del forlivese

Come cambia la viabilità: strade chiuse e divieto di sosta

A Premilcuore, si registra la chiusura della strada provinciale 3 del Rabbi dalle 11 alle 15 nel tratto Tre Faggi - ponte Fantella.

A seguire, nel territorio comunale di Galeata la Sp 24 (Strada S. Zeno - Galeata) e la Sp4 del Bidente sono vietate al traffico dalle 11 alle 15.30. È prevista inoltre la chiusura al traffico con divieto di sosta e rimozione forzata di piazza Gramsci a Galeata dalle 8 alle 20.

E’ a carico della polizia locale, invece, l’uscita del personale dipendente dell’azienda Amadori - Pollo del Campo (entro le ore 11.45 circa) verso i centri abitati di Galeata e di Santa Sofia.

Anche nel territorio comunale di Santa Sofia, la Sp 4 sarà interdetta al traffico dalle ore 11 alle 15.30. Dalle 6, nei pressi del cimitero comunale di via Nefetti, viene allestito un traguardo volante con transennamento di circa 300 metri per lato. E’ comunque garantito il passaggio alternato dei veicoli. Chiusa al traffico veicolare con istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata via Pisacane (da piazza Garibaldi fino all’incrocio con via Minuccia) dalle ore 9 alle 20.

Istituito, infine, il divieto di sosta in tutti i parcheggi posti lungo via Nefetti - centro di Santa Sofia, sia dal lato della chiesa parrocchiale sia dal lato della sede del Parco Nazionale. È garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.