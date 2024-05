Conad e Casa Artusi insieme: prodotti del marchio di Forlimpopoli in vendita nei supermercati

Forlì, 10 maggio 2024 – Un nuovo importante sodalizio è stato siglato nei giorni scorsi. Commercianti indipendenti associati Conad e Casa Artusi, attraverso la sua società benefit SmArt, hanno stipulato un accordo che prevede la concessione dell’utilizzo del marchio forlimpopolese. I prodotti di Casa Artusi, di conseguenza, si potranno trovare in alcuni punti vendita locali della nota catena di supermercati.

L’accordo

Casa Artusi e Conad hanno stretto una collaborazione che prevede in primis lo sviluppo di una linea gastronomica da distribuire in alcuni punti vendita della catena.

I prodotti del marchio originario di Forlimpopoli destinati alla vendita sono stati scelti a seguito di un importante lavoro di valutazione compiuto da entrambe le parti. Si tratta di una selezione di primi, secondi e dolci che saranno esposti alla vendita stagionalmente nei banchi gastronomia, e che sarà possibile riprodurre a casa inquadrando il codice qr sul volantino dedicato.

Casa Artusi, inoltre, ha ben pensato di organizzare corsi di formazione per i dipendenti Cia Conad e tutti i punti vendita affiliati alla catena. Lo scopo degli incontri è quello di informare i partecipanti approfondendo temi come la cucina domestica e le materie prime del territorio.

Sono previste per tutti i clienti Conad in possesso della Conad card alcune offerte speciali, inerenti alla promozione e alla distribuzione del manuale, dei corsi di cucina e dei percorsi turistici a tema della fondazione Pellegrino Artusi.

“Un onore per noi associare i due marchi”

“Con questo accordo - dichiara la d ire ttrice di Casa Artusi, Chiara Galbiati - prosegue il nostro impegno sulla diffusione della contemporaneità del messaggio artusiano: che è stato per molti versi un precursore e innovatore, basti pensare che in tutto il manuale non compare mai la parola tradizione”.

“Unire il brand Cia Conad con quello di Casa Artusi - sottolineano all’unisono Valentino Colantuono e Marco Gardini, rispettivamente direttore operativo e responsabile marketing e comunicazione di Cia Conad - è stato naturale e ha visto, fin da subito, coincidere gli obiettivi. Per noi è un onore poter associare il nostro marchio a quello di Pellegrino Artusi, il fondatore della Cucina Italiana perché il suo impegno verso la lotta allo spreco, qualità dei prodotti e socialità a tavola sono anche i nostri”.