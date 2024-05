A14 chiusure per il Gp di Formula 1 a Imola: ecco quando

Imola, 16 maggio 2024 – Casello autostradale di Imola chiuso a direzioni alterne, per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi in arrivo per il Gp di F1, domenica 19 maggio. Lo ha annunciato Anas.

Lo stop della stazione cittadina della A14 verrà portato avanti con le seguenti modalità:

- dalle 7 alle 13, e comunque fino a cessate esigenze, sarà chiusa in entrata (vale a dire per chi esce da Imola) in entrambe le direzioni: Bologna e Ancona/Pescara; il casello resterà aperto solo in uscita per mettere tutte le corsie a disposizione del pubblico diretto in Autodromo. - dalle 16 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona (e vuole entrare a Imola) in modo da convogliare i tifosi verso l’imbocco dell’Austostrada.

In alternativa, Anas consiglia di utilizzare i caselli di Castel San Pietro (km 38+200) e Faenza (km 64+500).

Oltre 200mila persone in tre giorni

Si prevede che il Gran Premio di Formula 1 di Imola convoglierà in città oltre 200mila persone in tre giorni (venerdì prove libere, sabato qualifiche e domenica alle 15 la gara), 90mila delle quali solo per la gara di domenica. Con un indotto economico stimato in 270 milioni di euro, a fronte di un evento che di milioni ne costa (per ora) 25.