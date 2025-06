L’auto del consigliere Trucchia imbrattata con la vernice rossa

Un grave atto vandalico ha colpito l’auto del consigliere comunale di Recanati Pierluca Trucchia, esponente di Fratelli d’Italia, che ha annunciato di aver sporto denuncia contro ignoti. Il veicolo è stato imbrattato con la vernice spray rossa mentre si trovava regolarmente parcheggiato in un piazzale della città, a ridosso di un muro utilizzato come tela da ignoti per lasciare scritte di ogni genere. "Sono costretto – ha dichiarato Trucchia – a sporgere denuncia contro ignoti che hanno gravemente danneggiato la mia auto con la vernice rossa".

L’episodio si è verificato a Montefano, città di residenza del consigliere, e ha avuto come conseguenza un danno non di poco conto visto che la vernice usata dai vandali è particolarmente difficile da rimuovere. Secondo una prima ricostruzione, gli autori stavano probabilmente compiendo un’azione di street art non autorizzata sul muro del piazzale. Tuttavia, con scarsa attenzione ai contorni delle loro scritte, hanno finito per colpire anche l’auto parcheggiata imbrattandola con schizzi e spruzzi di colore rosso.

"È un gesto incivile e inaccettabile – ha commentato Trucchia – che danneggia la proprietà altrui e contribuisce al degrado urbano. Confido nelle forze dell’ordine affinché possano individuare i responsabili". L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza e del decoro negli spazi pubblici, in particolare nelle zone periferiche o meno sorvegliate, che spesso diventano teatro di atti vandalici. Le indagini sono in corso, mentre sul posto potrebbero essere acquisite immagini da eventuali telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.