Nuovo maltempo in Emilia Romagna, le previsioni dell’esperto: l’attenzione resta alta

Bologna, 23 ottobre 2024 – Continuerà a piovere nei prossimi giorni su un’Emilia-Romagna già martoriata dall’alluvione. Pioverà tutta la settimana. Ma saranno venerdì 25 e sabato 26 ottobre i giorni più critici: “Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente nei bacini occidentali del Po”, spiega Luca Lombroso, meteorologo Ampro e tecnico dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio Emilia. E anche se al momento non è valutabile, mentre la piena del Po sta rientrando alla foce, “non è impossibile che ci sia un nuovo rialzo del livello dell’acqua”. Intanto, Arpae e protezione civile hanno aggiornato l’allerta meteo arancione (ora è estesa a meno zone) prevista per oggi, e diramato una nuova allerta per domani, 24 ottobre.

La protezione civile resta in allerta per la piena dei fiumi anche nei prossimi giorni

La situazione, ci tiene a precisare Lombroso, “non è paragonabile a quella della settimana scorsa”, all’alluvione che ha colpito Bologna, parte dell’Emilia e della Romagna, sabato 19 ottobre. La nostra regione non è tra quelle più a rischio (il maltempo sarà meno indulgente su Liguria, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto), ma sabato 26 ottobre “cadranno quantitativi ingenti di pioggia e i fiumi, soprattutto nel Parmense e nel Piacentino, potrebbero portare nuove onde di piena".

Luca Lombroso, divulgatore climatico e meteorologo

A Bologna non pioverà in modo consistente ma “pioverà sul bagnato – continua l’esperto – e non sono da escludere possibili riacutizzazioni di allagamenti. In una situazione normale i 50-60 millimetri di pioggia previsti (100 sull’Appennino) sono tollerabili, non costituiscono un problema, ma, con quello che è successo settimana scorsa, sì. La situazione per tutta l’Emilia occidentale può essere difficoltosa. Non esagero dicendo che questo ottobre si chiude con piogge monsoniche per la nostra regione”, aggiunge Lombroso.

Allerta meteo arancione per mercoledì 23 ottobre

Mercoledì 23 ottobre l’allerta è arancione per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Ferrara; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna. L’allerta è gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini.

Allerta meteo arancione per giovedì 24 ottobre

Giovedì 24 ottobre l’allerta meteo è arancione per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Gialla per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini.

Da lunedì 28 ottobre il tempo dovrebbe essere più stabile per qualche giorno, anche se le giornate rimarranno grigie e umide. Le temperature continuano a rimanere alte, con valori intorno ai 18/20 gradi. “Quando piove con queste temperature – conclude Lombroso –, le piogge sono più consistenti. Il fatto che non ci sia freddo, non ci siano le prime gelate in pianura e le prime nevicate sui rilievi, non è positivo”.