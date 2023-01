Alice Neri, altre due automobili vicino al luogo della morte

Un frame del video dell'arrivo di Mohamed in bici

Modena, 29 gennaio 2023 – L’eventuale coinvolgimento di quelle due Mito bianche è già stato escluso: si trattava di operai che passavano per la provinciale, alle 5.15 del mattino circa, per recarsi sul luogo di lavoro. Ma potrebbero esserci altre vetture ‘immortalate’ nei pressi di via Mazzalupi e stradine limitrofe la notte in cui Alice Neri è stata brutalmente ammazzata a Concordia. Non si esclude infatti che proprio in orario compatibile col delitto in quella zona piuttosto circoscritta in direzione di Vallalta siano passate almeno altre due macchine. Qualche ‘faro’ sarebbe stato avvistato anche nei pressi di via Forella: su quel tratto sterrato dell’argine del canale dove la Ford Fiesta di Alice resta per un’ora, dalle 4.04 alle 5.12 di quel terribile venerdì mattina, il 18 novembre scorso, prima di immettersi nuovamente sulla strada provinciale, qualche attimo dopo e ‘sparire dai radar’ fino alle 21 di venerdì sera, quando la vettura è stata rinvenuta carbonizzata in località Fossa . E’ possibile insomma escludere con certezza che nel delitto della giovane mamma di Rami di Ravarino non siano coinvolte altre persone rispetto a quello che è ritenuto il principale sospettato, ovvero Mohamed Gaaloul? Alice Neri, spunta un altro aperitivo allo Smart Cafè. Era con...