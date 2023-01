Omicidio Alice Neri, il 24 gennaio Mohamed Gaaloul al Riesame

Omicidio di Alice Neri. "Mio fratello in Francia per lavoro: lo prova una foto sui social"

Modena, 18 gennaio 2023 - È fissata per la mattina del 24 gennaio l'udienza al tribunale della Libertà di Bologna per Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni accusato di aver ucciso la 32enne Alice Neri, trovata carbonizzata nella sua auto data alle fiamme, la notte tra il 17 e il 18 novembre a Concordia (Modena) bruciata.

Alice Neri e Mohamed Gaaloul

L'udienza segue il ricorso del difensore dell'indagato, avvocato Roberto Ghini.

Il tunisino è stato fermato in Francia il 14 dicembre dopo un mandato di cattura europeo, a seguito delle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo e della Procura di Modena.

È stato consegnato all'Italia il 4 gennaio e davanti al Gip, che ha confermato la custodia cautelare in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarare di trovarsi in Francia per motivi di lavoro.