L’Infiorata del Corpus Domini sfida il maltempo. Confermate la processione e il concerto

Si terrà oggi la tradizionale Infiorata del Corpus Domini, sfidando il possibile maltempo. "Cercheremo di realizzare tutti i tappeti floreali in tempo per la processione delle 12. Nei giorni scorsi abbiamo tagliuzzato appositamente ben 25mila garofani giunti dalla Sicilia per ’rimpolpare’ di colori i fiori locali. Grazie a tutti coloro che ci stanno sostenendo per migliorare questa tradizione che ormai compirà i 100 anni e che quest’anno prevede 25 opere lungo l’antica via Tamburù e la vicina piazza Ricci". Alle ore 16 nella Chiesa pievarola un concerto gratuito.