Omicidio a Pesaro, infermità mentale per Michael Alessandrini? Assassino arrivato alla cena col passaporto

Omicidio a Pesaro, lite per il ritardo a cena poi la bugia di Alessandrini via sms al padre: “Abbiamo fatto pace”

Pesaro, 26 febbraio 2023 – Entro i primi giorni della prossima settimana potremmo forse sapere la versione di Michael Alessandrini sull’omicidio. Il suo legale di fiducia, Salvatore Asole, ha inoltrato alla procura (che gli concederà il permesso) la richiesta per andare a parlare, in Romania, dove si trova recluso, con il 30enne pesarese accusato dell’omicidio dell’amico Pierpaolo Panzieri, 27 anni. Se anche le autorità romene gli daranno il permesso, l’avvocato Asole partirà subito alla volta della Romania. Asole riconosce che il suo assistito è l’esecutore materiale del delitto. Ma la partita con la procura, da ora in poi, si svolgerà sulle condizioni mentali di Michael. Incapace di intendere e di volere, e allora non imputabile. Oppure sano di mente o solo parzialmente incapace, e allora invece imputabile. "Lunedì – dice Asole – la procura avrà sul tavolo la mia richiesta di svolgere una perizia psichiatrica nella forma dell’incidente probatorio". La procura esclude la necessità della perizia. Ma se il gip darà l’assenso, si farà, con la nomina dei rispettivi periti di parte. L’avvocato Asole vuole capire bene anche l’esatto contesto in cui l’omicidio si è svolto. "Mi risulta – dice – che siano state trovate tracce di hashish in un pacchetto...