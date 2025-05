Ferisce un uomo con un coltello e lancia sassi ai militari dell’Esercito in piazzale Marconi: denunciato

Reggio Emilia, 2 maggio 2025 – Ha ferito un uomo con un coltello, poi ha lanciato dei sassi contro i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione ‘Strade Sicure’ davanti alla stazione di Reggio. È avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in piazzale Marconi, dove un 40enne marocchino è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Il prefetto Cocciufa, il sindaco Massari, il colonnello dei carabinieri Narducci e il questore Maggese nei giorni scorsi col presidio militare davanti alla stazione

Intorno alle 23, al culmine di una lite, l’uomo ha sferrato un fendente alla fronte un altro stranieri. All’arrivo dei soldati dell’Esercito, ha poi reagito lanciando loro delle pietre. Grazie ad un intervento congiunto degli agenti delle Volanti della polizia di Stato e di un equipaggio del radiomobile dei carabinieri, l’esagitato è stato bloccato, disarmato (oltre al coltello, aveva un cacciavite che impugnava nell’altra mano) e infine portato in caserma.

La vittima, che riportava una lieve ferita da arma da taglio alla fronte, ha rifiutato di andare in ospedale ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Si tratta dell’ennesima aggressione di una vera e propria escalation negli ultimi giorni a partire da sabato scorso quando un 26enne camerunense ubriaco – poi denunciato – aveva cercato di fermare diverse auto in piazzale Marconi, seminando il panico e sfregiando in faccia un giovane straniero con un vetro di bottiglia rotta.