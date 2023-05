Vasco Rossi e il doppio concerto a Rimini: chi sono i fan del ‘Blasco club’

Rimini, 31 maggio 2023 – Nati nel segno di Vasco… Sì perché tra le migliaia di fan arrivati a Rimini per il doppio concerto del ‘Blasco’, ci sono fedelissimi del rocker che lo sono fin da quando sono venuti al mondo. Stasera al ‘Romeo Neri’, tra i 20mila che assisteranno alla prova generale, ci sono 120 donne e ragazze (tutte iscritte al ‘Blasco fan club’) che si chiamano Albachiara, come una delle canzoni più famose di Vasco. I genitori le hanno registrate proprio con questo nome all’anagrafe… Finita qui? No. Altri fan sfegatati del ‘Komandante’ hanno iscritto i loro figli al ‘Blasco fan club’ nel giorno di nascita. Insomma: prima l’iscrizione all’anagrafe, e poi al club… Sono storie di famiglie, di intere generazioni quelle che legano i fedelissimi di Rossi.

Fan di Vasco Rossi a Rimini

Concerto Vasco come arrivare: parcheggi e bus – Il piano sicurezza

Come la famiglia Bussi, arrivata dal Veneto per perdersi il debutto del nuovo tour. A Rimini ci sono proprio tutti: dal bisnonno all’ultimo nipotino. Quattro generazioni nel nome del Vasco: "Non vediamo l’ora di vederlo di nuovo sul palco”. Una passione che non ha confini. Sono arrivati a Rimini quasi un migliaio di fan dall’estero. Uno di loro è giunto dalla Germania con la sua personalizzata dedicata al ‘Blasco’, con tanto di targa che inizia con le iniziali VR.

La ‘Vasco-mania’ ha letteralmente stravolto la vita di Raffaele Schirinzi. Ha quasi 48 anni, è di Saronno, ma da alcuni mesi si è trasferito proprio a Rimini e lavora in uno stabilimento balneare a San Giuliano. “Ho assistito al suo primo concerto nel 1989, grazie a mio fratello che aveva insistito per portarmi – racconta – Da allora la mia passione per Vasco è aumentata sempre di più. Ho visto il primo concerto a San Siro, nel 1993 ho assistito a tutte le date del tour Gli spari sopra. Negli ultimi anni sono venuto spesso a Rimini quando sapevo che Vasco era qui, mi appostavo fuori dal Grand Hotel per incontrarlo…”. Raffaele con i concerti di Rimini raggiungerà un ambizioso traguardo: "Con questi diventano 100 i concerti di Vasco che ho seguito nella mia vita”. Tanti, tantissimi, anche se non sono un record.

Perché, come spiegano dal ‘Blasco fan club’, "ci sono fan che hanno superato abbondantemente quota 100 concerti”.