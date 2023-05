Mamma morta dopo il parto: quando il funerale di Elisa Maietti a Ferrara

Ferrara, 10 maggio 2023 – C’è anche lei, la piccola Alice, ad annunciare il funerale della sua mamma Elisa. Ed è racchiusa tutta qui la tragedia che ha colpito la famiglia della giovane ricercatrice universitaria morta giovedì scorso a 33 anni, poche ore aver dato alla luce la sua cucciola.

La sua bambina così tanto attesa non può capire. Le esequie sono state fissate per domani pomeriggio a San Martino, come voluto dal compagno di Elisa, Andrea, dal papà Francesco e dalla mamma Albertina. La salma sarà trasportata dalla camera mortuaria dell’ospedale di Cona alla parrocchia di San Martino, dove alle 15 sarà officiata la messa.

Poi la tumulazione nel cimitero cittadino. I familiari chiedono, per chi lo vorrà, di non portare fiori ma fare opere di bene. Quelle opere di bene che in vita Elisa aveva contribuito a fare, materialmente e con il suo esempio.

La giovane neo mamma è deceduta giovedì scorso poche ore dopo avere dato alla luce la sua piccolina, Alice, all’ospedale Sant’Anna di Cona. Uccisa da un’emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo. Il giorno che avrebbe dovuto essere uno dei più belli della vita per lei e per i suoi cari, si è trasformato in una tragedia per tutta la famiglia. Per gli amici di una vita.

Per avere certezza delle cause della morte, la direzione dell’azienda ospedaliera subito dopo la morte, ha eseguito accertamenti interni per capire come sia stato possibile che una giovane mamma possa essere stata stroncata da un ictus dopo un parto ritenuto ’regolare’. E con un decorso post parto che non lasciava intravedere complicazioni.

Poi il peggioramento, alcune ore dopo. Fino al decesso avvenuto la sera dello stesso giorno del parto. Senza che i medici di Cona potessero fare qualcosa per strappare la giovane madre alla morte. Dall’esame autoptico eseguito dalla stessa azienda ospedaliera sarebbe emersa la conferma della morte dovuta a un’emorragia cerebrale.

Chi era Elisa Maietti

Elisa era una stimatissima ricercatrice universitaria, laureata con lode in Scienze statistiche a Bologna dove dal 2018 lavorava, ha vissuto la sua giovane vita al servizio degli altri. Impegnata con il gruppo Scout Ferrara 4, sempre disponibile, senza far mancare il suo appoggio agli altri. E gli altri, i suoi amici, hanno voluto essere vicino in qualche modo a lei, soprattutto alla piccola Alice in questo momento così doloroso. Con messaggi di affetto e azioni come concrete, come una raccolta fondi per stare al fianco dei familiari di Alice.