Agricoltura ed evoluzione. Ecco la biografia di Mattarelli

Negli ultimi sessant’anni, il mondo dell’agricoltura ha vissuto diverse fasi di trasformazione, e gli imprenditori del settore hanno dovuto modificare i loro approcci per stare al passo coi tempi. A Fratta Terme c’è chi ha fatto dell’agricoltura e dell’innovazione il proprio lavoro e la propria missione di vita, vivendo in prima persona questi cambiamenti. Questo il focus del libro ’La terra nel cuore – Luciano Mattarelli e l’evoluzione del mondo agricolo’, biografia e guida pratica per i giovani imprenditori del giornalista e scrittore Gigi Mattarelli, incentrato sulla vita lavorativa e non di Luciano Mattarelli, perito agrario, tributarista e direttore scientifico di ConsulenzaAgricola.it. "Luciano ha vissuto in prima persona il passaggio dalla mezzadria al coltivatore diretto, della figura del ‘padrone’, delle relazioni familiari e lavorative e come esse si sono evolute nel tempo – spiega Gigi Mattarelli –. Non si tratta di un’esaltazione della sua figura, ma utilizzare il suo vissuto per vedere come la società è cambiata, guardando con gli occhi di chi ha fatto dell’agricoltura non solo un mezzo di sostentamento ma un’eredità da custodire e valorizzare con amore e intelligenza".

Si tratta quindi di uno strumento utile per tutti coloro che operano a ogni livello del settore agricolo, per i giovani che si affacciano a questo mondo e per chiunque voglia comprendere la vera essenza dell’agricoltura italiana. "Il nostro obiettivo, nell’ambito della rete di consulenza che abbiamo creato – sottolinea Luciano Mattarelli –, è quello di lavorare al fianco degli imprenditori per farli crescere al meglio. Ho iniziato da solo nel 2004, e ad oggi l’azienda conta più di cento dipendenti per offrire assistenza e supporto pratico. Noi investiamo anche in formazione, perché i contadini e gli imprenditori devono sapere come gestire le proprie finanze e il rapporto con banche e istituzioni nazionali e territoriali".

È già possibile acquistare il testo nel portale online di ConsulenzaAgricola.it. Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla Parrocchia Santa Maria di Casticciano in Fratta Terme.

Sergio Tomaselli