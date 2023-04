25 aprile nelle Marche, il programma città per città

Ancona, 24 aprile 2023 – Domani, 25 aprile ricorre una data importante per il nostro Paese: il 78esimo anniversario della liberazione d'Italia che celebra la lotta dei partigiani, delle partigiane e del popolo italiano sul nazifascismo. Con un elevato prezzo di lutti, dolore e sacrificio. Nelle Marche, come in tutta Italia, questa giornata si celebra quindi, non solo con la tradizionale gita fuori porta, ma anche con eventi istituzionali. Vediamo quelli principali nei capoluoghi di provincia.

Ancona

La manifestazione ufficiale si svolge martedì 25 Aprile (ore 10,30) in piazza IV Novembre davanti al Monumento ai Caduti. Il cartellone anconetano si chiude il pomeriggio alle 17 in largo Staffette Partigiane con l’omaggio alle Donne della Resistenza e alle 18 con il concerto dell’orchestra fiati di Ancona al Teatro delle Muse. Tante le sigle e le associazioni che hanno condiviso le iniziative a sostegno dell’Anpi: Libera, Gulliver, Cgil, Cisl e Uil, l’Università Politecnica delle Marche e ovviamente il Comune di Ancona.

Pesaro

Il programma del 25 Aprile prevede, alle 9, la messa in memoria dei caduti per la libertà in Cattedrale. Seguirà, alle 10, la deposizione delle corone al sacrario di piazzale Collenuccio e, alle 10:15, alla cappella votiva di Sant’Ubaldo (largo Mamiani). Da lì, alle 10:45, il corteo di autorità, associazioni e cittadini, si muoverà verso il Monumento alla Resistenza. Dopo la deposizione delle corone che si terrà alle 11, in piazzale Falcone e Borsellino, previsti gli interventi delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e del rappresentante degli studenti. Sarà il discorso del sindaco di Pesaro Matteo Ricci a chiudere le celebrazioni. Presterà Servizio d’Onore un Picchetto dell’Esercito Italiano. Le cerimonie saranno accompagnate dalla Banda di Candelara.

Urbino

L’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino guiderà anche quest’anno le celebrazioni della 78ª Festa della Liberazione, in programma martedì. La cerimonia si svolgerà secondo tradizione, a partire dal raduno di fronte al Municipio, in via Puccinotti, alle 10. Diretta dal Maestro Michele Mangani, l’orchestra sarà alla testa del corteo lungo il percorso che porterà alla deposizione delle corone di alloro, in memoria dei caduti, in piazza della Repubblica e al monumento di viale Buozzi. Alle 11, sempre in piazza della Repubblica, ci saranno gli interventi del sindaco, Maurizio Gambini, e della presidente di Anpi Urbino, Cristiana Nasoni. Per l’ultimo momento toccherà nuovamente all’orchestra, che si esibirà nel cortile del Collegio Raffaello o, in caso di maltempo, nella Sala Raffaello. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Macerata

Si svolgerà presso il Monumento alla Resistenza di Macerata la cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia di deposizione della corona di alloro al monumento di via Cioci, promossa dal Comune di Macerata, dalla Provincia di Macerata, dall’Anpi (sezione di Macerata), dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata e dalle associazioni Combattentistiche e d’Arma di Macerata, si svolgerà a partire dalle 9:00. A seguire, alle 9:30, è prevista la cerimonia istituzionale in piazza della Libertà (in caso di pioggia presso la Sala consiliare). Alla cerimonia saranno presenti il Prefetto Flavio Ferdani, il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, il presidente dell’ANCR Macerata Mauro Radici, il presidente ISREC Juri Meda e la presidente Anpi Macerata Chiara Bonotti.

Ascoli

Il programma ad Ascoli inizia alle ore 9.00 con la deposizione corona sul monumento ai Caduti in Piazza Roma. Alle 9.15 deposizione corona in Piazza Simonetti - Palazzo del Governo e alle 10,15 si depongono le corone sul Cippo e sul Sacrario ai Caduti per la Resistenza a Colle San Marco. E' previsto naturalmente l'intervento delle autorità: Presidente Provinciale A.N.P.I., Prefetto, Presidente della Provincia e il sindaco di Ascoli Piceno. Alle ore 11.00 ci sarà la celebrazione della Santa Messa. Anche qui, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fermo

Anche il Comune di Fermo celebra il 78esimo anniversario della Liberazione. Il primo appuntamento ufficiale è alle 10.15 alla chiesa di San Domenico con la Santa Messa. A seguire, alle 11 in Piazza del Popolo è prevista l’apposizione della corona d’alloro sulla lapide alla Resistenza, ovviamente alla presenza delle autorità. Alle ore 11.30 si tengono i saluti istituzionali all’Auditorium San Filippo (corso Cavour, 68). Ci sarà inoltre la consegna della Medaglia d’Oro al merito al merito civile alla Provincia di Fermo. Per concludere con la consegna del premio ‘Ada Natali’.