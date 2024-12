Caso Pierina, le accuse di Valeria a Manuela: “Voleva un figlio da Louis, non è stato lui a uccidere”

Rimini, 16 dicembre 2024 – “Manuela sperava di restare incinta di mio marito e di scappare con lui. Era convinta che una gravidanza avrebbe fatto deflagrare la situazione e avrebbe messo Louis con le spalle al muro”. Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, il senegalese in carcere dal 16 luglio per l’omicidio di Pierina Paganelli, è tornata ad attaccare duramente Manuela Bianchi, sua vicina di casa e nuora della vittima.

Manuela Bianchi e Louis Dassilva; nella foto piccola, Valeria Bartolucci, moglie dell’indagato

La Bartolucci ha affidato il suo j’accuse alle telecamere di Quarto grado di Rete4, nella lunga intervista fatta venerdì scorso. In studio, affiancata dai suoi legali Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, la donna ha ripercorso la sera dell’omicidio in via del Ciclamino, i rapporti con Pierina e, soprattutto, quelli con Manuela prima e dopo il delitto. Valeria ha ritirato fuori, con vigore, quello che secondo lei era il piano di Manuela: “Dai vari messaggi che si scambiavano, usciti in questi mesi dalle intercettazioni, è venuto fuori che Manuela sperava di restare gravida di Louis e poter così andare a vivere insieme a lui”.

La Bartolucci ha parlato a lungo del “tradimento” subito da Manuela. “Eravamo amiche, io mi confidavo, le dicevo i miei segreti. Non tutti, non i segreti più segreti...”. E ha reagito duramente alle ultime dichiarazioni di Manuela. Che ha mandato un lungo messaggio alla trasmissione di Rete4 definendo Valeria “una persona bruttissima” e auspicando che “Louis si stacchi da lei per riprendere in mano la sua vita”.

“Manuela mi ha mentito, mi ha tradito. E quando è venuta fuori la loro relazione clandestina, non ha mai avuto il coraggio di affrontarmi”, ha ripetuto più volte, durante il programma tv, la moglie dell’indagato.

La Bartolucci ha ribadito la convinzione che Louis sia innocente. “Era con me in casa, l’ho visto. È impossibile che sia sceso per uccidere Pierina...”. Convinzioni che cozzano con la ricostruzione fatta dagli agenti della squadra mobile, che stanno indagando sull’omicidio di via del Ciclamino coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. Tra qualche settimana ci sarà l’incidente probatorio, per capire se l’uomo ripreso dalla telecamera della farmacia in via del Ciclamino la sera del delitto fosse effettivamente Louis.

Ma Valeria, riguardando le immagini durante la trasmissione, si dice convinta che “quello non è lui. Come si fa a sostenere che era Louis? Si vede un braccio nero e un braccio bianco: a meno che non sia un Ringo...”. La moglie dell’unico indagato per il delitto di Pierina dice di essersi fatta la sua idea su chi ha ucciso la 78enne, ma non ha voluto fare nomi.

E alla domanda se il killer di Pierina meriti l’ergastolo, ha risposto secca: “Certo, chi l’ha ammazzata merita l’ergastolo. Anche se fosse stato Louis? Si, ma io sono sicura che non è stato lui”.