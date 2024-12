Immacolata con la neve nelle Marche, ecco a che quota: le previsioni meteo

Ancona, 5 dicembre 2024 - Nuove nevicate in vista nelle Marche. Dopo alcuni giorni di stop, per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, tornano a cadere i fiocchi in regione. Secondo le previsioni dell'Amap la quota neve sarà in abbassamento sino a 1000-1100 metri dal pomeriggio dell'8 dicembre. E il giorno dopo la quota neve sarà dai 900-1000 metri.

Intanto, le previsioni meteo di questi giorni non hanno tradito le aspettative nelle Marche, soprattutto nel Maceratese dove è partito il conto alla rovescia per l'apertura della stagione. "Amici sabato e domenica 7-8 dicembre inizia la stagione a bolognolaski - si legge sulla pagina Facebook dell'organizzazione -. Con i 20 cm di neve caduta e confidando di attivare a breve anche l’innevamento programmato comunichiamo che per il weekend sarà aperto il tapis roulant Scoiattolo a servizio del Campo Scuola e il tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob/slittini. Saranno operativi anche i noleggi e la scuola sci per le lezioni". Insomma il divertimento per chi ama la neve è assicurato. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni nelle nostra regione.

Attenzione alle gelate mattutine venerdì 6 dicembre

Possibili gelate mattutine nei fondovalle interni nella giornata del 6 dicembre. Secondo le previsioni della Regione il cielo sarà parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, per il transito di nubi stratificate. Non sono previste piogge con le temperature minime in diminuzione e massime in lieve aumento.

Che tempo farà sabato 7 dicembre?

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino, con progressiva intensificazione della copertura nel corso del pomeriggio fino a cielo coperto in serata. Possibili deboli piogge nelle zone interne dalla tarda serata. In lieve aumento nei valori massimi le temperature. Si prevedono venti forti in serata sui rilievi e non si escludono locali gelate mattutine nei fondovalle interni.

Il giorno dell'Immacolata con le neve

Domenica 8 dicembre, secondo le previsioni dell'Amap, è prevista pioggia in gran parte della regione: precipitazioni diffuse tra la notte e il mattino, anche intense sull'entroterra; sparse sulla costa, in attenuazione dal pomeriggio. Ma cadranno i fiocchi: quota neve in abbassamento sino a 1000-1100 metri dal pomeriggio. Temperature in aumento, ma nuovamente in flessione nell'ultima parte della giornata.

Fiocchi anche lunedì 9 dicembre

Quota neve dai 900-1000 metri con precipitazioni deboli e sparse, ad oggi più probabili a nord e sull'entroterra. Temperature in netta flessione, specie le massime. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e annuvolamenti anche intensi. Secondo le previsioni della Regione è possibile peggioramento nella giornata successiva, cioè martedì 10 dicembre.

