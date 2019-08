Modena, 17 agosto 2019 - Magia, cantautori, comici: quello della Festa provinciale de l’Unità, che apre le porte alla città di Modena venerdì 23 agosto, è un calendario di spettacoli “eterogeneo e ricco”, come lo descrive il segretario provinciale del Pd Davide Fava.

Ad aprire gli appuntamenti proprio venerdì, all’Arena sul lago, saranno i Nomadi, che intratterranno il pubblico con i loro intramontabili classici. Sabato 24 vedrà come protagonista la nota tribute band ‘Non Siamo Mica Gli Americani’, pronta a farci sognare con le canzoni di Vasco Rossi. Il primo week-end si concluderà con l’esibizione del Mago Casanova di domenica 25 agosto, novità di quest’anno.

La seconda settimana della Festa riaprirà con Luca Carboni, che farà tappa col suo ‘Sputnik Tour’ martedì 27 agosto. La serata del 28 agosto sarà appannaggio del comico Paolo Cevoli, il quale presenterà il suo nuovo spettacolo ‘Lezioni di marketing’, ovviamente in salsa emiliano-romagnola, mentre quella di giovedì 29 porterà sul palco Ron, che canterà i più grandi capolavori di Lucio Dalla.

Il fine settimana vedrà la musica indie: venerdì 30 agosto si esibiranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, La Rappresentante di Lista e Icaro Cade. Sabato 31 suoneranno gli 88 Decibel insieme a Le Cotiche, che ci faranno ballare il meglio della musica dance degli anni ’70, ’80 e ’90. Martedì 3 settembre appuntamento con il trapper Tedua e, mercoledì 4, con il comico Giuseppe Giacobazzi.

Nella serata del 5 calcheranno il palco dell’Arena la cantante Cristina D’Avena e la band dei Gem Boy, che ci porteranno indietro nel tempo facendoci rivivere le migliori canzoni della nostra infanzia e le loro parodie.

Week-end all’insegna della grande musica con i Pinguini Tattici Nucleari venerdì 6 e l’intramontabile Loredana Bertè sabato 7. Il fine settimana si concluderà con il concerto dei Modena City Ramblers (domenica 8). E ancora, martedì 10 tocca al cantautore Edoardo Bennato, mercoledì 11 spazio all’irrefrenabile comicità di Dario Vergassola, sul palco con Moni Ovadia, e giovedì 12 i Boomdabash, il gruppo salentino protagonista dell’estate. Sabato 14 di nuovo un grande cantautore: Max Gazzè col suo ‘On the road summer tour 2019’.

Non solo spettacoli, anche l’agenda degli incontri politici - “all’insegna dell’apertura e del confronto”, come sottolinea Fava - prevede qualche appuntamento da non perdere: tra tutti il confronto tra Piero Fassino e la presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati Marta Grande ( del Movimento 5 Stelle) in programma il 29 agosto, o quello tra il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria (giovedì 5 settembre). Da segnarsi in calendario anche l’incontro con l’arcivescovo di Modena Erio Castellucci (il 6 settembre), una prima volta assoluta per la Festa.

Il programma completo della Festa è consultabile sui siti www.festamodena.it e www.pdmodena.it e sulle pagine Fb Pd Modena e Festa de l’Unità Modena.